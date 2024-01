To je znak, da morate nemudoma očistiti sušilni stroj

Po pranju perila sledi sušenje. Poleti to pogosto počnemo na svežem zraku, saj je perilo pri visokih temperaturah in s pomočjo sončnih žarkov suho v nekaj trenutkih. Tudi pozimi lahko oblačila sušimo na stojalu za perilo, a seveda v notranjih prostorih, kjer je toplo in suho ozračje. Še hitreje in avtomatsko pa bo s sušenjem opravil sušilni stroj. Pri njegovi uporabi moramo biti sicer nekoliko bolj pozorni, katera oblačila sušimo v njem, saj se pri visokih temperaturah lahko skrčijo.

Več na deloindom.si.