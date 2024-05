To je velika napaka, ki jo počnete lastniki majhnih psov, pravijo strokovnjaki

Če v našem domu z nami biva tudi štirinožni kosmati prijatelj, se pogosto znajdemo na sprehodu, da kuža opravi svoje potrebe. Sprehodi pa so seveda izjemno koristni in prijetni tudi za nas, saj se med tem nekoliko razgibamo, sprostimo in nadihamo svežega zraka. Skratka, sprehajanje s kužkom je izjemno simpatično opravilo, vse dokler se nam na sprehodu ne zgodi kakšen neprijeten pripetljaj. Kot je na primer srečanje z vsiljivim psom, ki ni na vrvici.

