To je popoln recept za solnograške žličnike

Solnograški žličniki (Salzburger Nockerln) so opevana avstrijska baročna klasika, ki izvira iz 17. stoletja in je svoj poklon dobila tudi v opereti avstrijskega skladatelja Freda Raymonda z naslovom Saison in Salzburg, ki o njih pravi, da so sladki kot ljubezen in nežni kot poljub.