To je obrt, ki se tudi pri nas spet oživlja

Glede na to, da je bilo društvo ustanovljeno leta 1995, je razstava, dvaindvajseta po vrsti, obenem posvečena 30. obletnici njegovega delovanja. Ob tej priložnosti smo se o pregledni razstavi in društvu pogovarjali z njegovo dolgoletno predsednico Miljanko Simšič. Gospa Miljanka Simšič, najprej iskrene čestitke ob obletnici društva. V javnosti je vaše društvo bolj malo znano, pa vas prosim, da nam ga na kratko predstavite. Društvo keramikov in lončarjev smo ustanovili leta 1995, da smo lahko organizirali 1. sejem keramike in lončarstva. Prej smo bili le skupina Keramika pri ZKO. V 30-letni z...