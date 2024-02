To je nepogrešljiva dekoracija na stenah

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja skoraj ni bilo stanovanja, v katerem ne bi bila vsaj kakšna soba oblepljena s tapetami z raznimi vzorci, ki so prostor pogosto bolj kot poživili le pomanjšali in utesnili. A tapete segajo precej dlje v zgodovino, kot so sedemdeseta prejšnjega stoletja. Pred nekaj sto leti so imeli bogato okrašene stene le najpremožnejši. Takratne tapete so spominjale na umet­niška dela in tapiserije, saj so bile na njih naslikane cele zgodbe. Ob koncu 18. in začetku 19. stoletja so bile na primer v Angliji in Franciji priljubljene tapete s panoramskimi slikami, ki so jih umetniki ročno poslikali za bogate stranke. Primerke takratnih tapet hranijo tudi v različnih muzejih.

