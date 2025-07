To je najstarejša Prekmurka: Gizela v krogu družine praznovala 104 leta (FOTO)

Ne glede na to, da se z napredkom medicine življenjska doba nenehno podaljšuje, mnogim ni usojeno, da bi dočakali trimestni jubilej. Med tistimi, ki jim je tako zavidljiva starost dana, pa je tudi Gizela Bejek z Goričkega. Minuli konec tedna, ko je Gizela dopolnila še eno leto več, je bilo zato na njeni domačiji v Lucovi, vasici z okoli 100 prebivalci, sila veselo. Zbrala se je namreč vse družina in še kup prijateljev, da bi skupaj z mamo, babico in prababico praznovali njenih 104 let, ki jih je sicer dopolnila že 9. julija.

Bejekova je bila rojena nedolgo po koncu prve svetovne vojne, 9. julija 1921, kot najmlajša od šestih otrok. Vse svoje življenje je preživela v Lucovi, kjer sta si z že pokojnim možem Štefanom ustvarila tudi družino. Rodili so se jima trije otroci, hčerki Zorica in Gizela ter žal že pokojni Štefan. Vsi trije so si tudi ustvarili družine in mamo razveselili s skupno petimi vnuki, predlani pa se je Gizela Bejek razveselila še prvega pravnuka Erika. Stoletnica sicer že vrsto let živi skupaj z družino hčerke Zorice, kjer lepo skrbijo zanjo, in kot pravi, ji je tudi sicer zelo lepo.

Ob tokratnem praznovanju so najstarejšo občanko občine Gornji Petrovci, ki je tudi najstarejša prebivalka na Goričkem in v Prekmurju, obiskali še predstavniki Društva upokojencev Gornji Petrovci, župan in podžupan občine Gornji Petrovci Franc Šlihthuber in Ernest Kerčmar ter domači član občinskega sveta Stanko Lepoša. Vsi skupaj so ji zaželeli še mnogo zdravja in veselih trenutkov v krogu najdražjih.

