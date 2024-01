To je kockasti peugeot 9X8. In cena?

Oblikovalski ekipi Lego in Peugeot sport sta ustvarili natančno različico dirkalnika peugeot 9X8 v merilu 1:10. Model vključuje različne funkcije iz peugeota 9X8, vključno s sedemstopenjskim menjalnikom, motorjem V6 in hibridnim pogonskim sklopom, vzmetenjem, krmiljenjem, ki deluje z obračanjem volana, vrati in nezamenljivim profilom.

Vsebuje elemente, ki se svetijo v temi in pričarajo vzdušje resnične 24-urne dirke. Komplet je sestavljen iz 1775 kosov in meri 13 cm v višino, 22 cm v širino in pol metra v dolžino. Sprostite notranjega inženirja v sebi ali v svojem otroku oziroma ponovno odkrijte veselje do sestavljanja s tem zanimivim setom.

S svojimi tehničnimi elementi Legov model peugeot 9X8 zagotavlja poučno, a hkrati zabavno izkušnjo za vse starosti. Zaradi veselja do sestavljanja zapletenih kosov in ponosa do razstavljanja dokončane mojstrovine je odlična izbira za mlade in mlade po srcu.

In cena? Dvesto evrčkov.