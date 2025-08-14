ODPRTA KUHINJA

To je Dončićeva Anamaria kuhala na dopustu (imamo recept)

Nekaj za ljubitelje morskega, nekaj za sladkosnede in nekaj za tiste, ki si radi privoščite kaj bolj eksotičnega.
Fotografija: Anamaria Goltes je to poletje navdušila s svojim receptom za pečen grški jogurt. FOTO: Instagram.com/anamariagoltes
Anamaria Goltes je to poletje navdušila s svojim receptom za pečen grški jogurt. FOTO: Instagram.com/anamariagoltes

Kaja Berlot
14.08.2025 ob 08:39
Poletje in dopusti prinašajo tudi nekaj več časa in malce drugačno kuhinjo od običajne. To velja tudi za znane Slovence, ki so v teh dneh na različne načine popestrili svoj dopustniški jedilnik. Med počitnikovanjem smo tokrat zmotili radijsko voditeljico Anjo Ramšak, partnerico slovenskega košarkarja Luke Dončića – Anamario Goltes in vplivnico Matejo Hojnik, poznano pod imenom Ljubki dom. Povprašali smo jih, kaj najraje skuhajo, ko so na morju, v gorah ali celo na poročnem potovanju. Dobili smo tri fantastične recepte, ki dišijo po poletju, sproščenosti in dobri družbi. 

1. Anja Ramšak – škampi na belo z vinsko omako

Anja je s svojim možem med poročnim potovanjem raziskovala čudovite Ferske otoke. In ker ta destinacija kar kliče po morski hrani, je z nami delila recept za škampe na belo, zaradi katerega se nam na uredništvu že cedijo sline.

Sestavine

  • 5 nasekljanih strokov česna
  • 3 šalotke
  • oljčno olje
  • škampi (po želji, sveži ali zamrznjeni)
  • 1–2 dl kakovostnega belega vina
  • sol, poper
  • svež peteršilj
  • bel kruh

Priprava

Na oljčnem olju prepražimo čebulo in česen, dodamo škampe in pražimo približno 5 minut. Zalijemo z belim vinom, posolimo in popopramo ter pokrijemo s pokrovko. Dušimo 10–15 minut, nato vse skupaj prestavimo na velik krožnik in obvezno dodamo še vso omako. Potresemo s svežim peteršiljem in postrežemo z belim kruhom (ki ga bo, roko na srce, skoraj zagotovo več kot le ena rezina). Zraven pa, kot svetuje Anja, kakšna fina, sveža malvazija.

2. Anamaria Goltes – poletna različica pečenega grškega jogurta

Anamaria je dopust preživljala na hrvaški obali, a je v kuhinji vseeno našla čas za nekaj sladkega, saj je za svojo družino in družbo pripravila zdravo, osvežilno in enostavno pecivo iz grškega jogurta. 

Sestavine

  • 1 kg grškega jogurta
  • 10–12 jajc
  • 4–5 meric proteinov v prahu (brez okusa ali z okusom vanilje)
  • 100 g zmletih ovsenih kosmičev
  • 1 žlička pecilnega praška
  • dodatno po okusu: borovnice, maline, jagode, čokoladne koščke, nasekljana črna čokolada, arašidovo maslo …

Priprava

Pečico segrejemo na 180 °C. V skledi zmešamo vse sestavine, da dobimo gladko zmes. Zlijemo v pekač, obložen s peki papirjem, po vrhu pa dodamo izbrane dodatke. Pečemo 35–45 minut oziroma dokler nož, zapičen v sredino, ne pride ven čist. Ohladimo in postrežemo.

3. Mateja Hojnik – Piščanec z medom in česnom

Mateja, ustvarjalka instagram profila Ljubki dom, v teh dneh dopustuje na Krku, kjer rada skuha nekaj, kar je pripravljeno hitro, a je kljub temu polno okusa. Njena izbira? Sladko-slana kombinacija piščanca z medom in česnom, ki se ji ne da upreti.

Sestavine

  • 500 g piščančjih prsi
  • sol in poper po okusu
  • 1 žlička česna v prahu
  • 2–3 žlice moke
  • 2–3 žlice olivnega olja
  • 1 velika žlica medu
  • 3–4 žlice sojine omake
  • 4 stroki svežega česna
  • sezamova semena
  • zelenje mlade čebule
  • riž za prilogo

Priprava

Piščanca narežemo na kocke, posolimo, popopramo in posujemo s česnom v prahu ter moko. Na olju ga zapečemo do zlato rjave barve. Medtem zmešamo med in sojino omako, nato omako prelijemo po mesu in dodamo nasekljan česen. Kuhamo, dokler se omaka ne zgosti, posujemo s sezamom in mlado čebulico ter postrežemo z rižem.

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

