To je absolutni zmagovalec med sadnimi čajnimi mešanicami

Maja 2022 so na žalost mnogih zaprli gostinski del in ohranili le prodajalno. »Ta poteza je bila za naju precej čustvene narave, saj je bila čajnica tako rekoč najin tretji otrok.

Z letošnjo selitvijo v večji, bolj svetel in zračen prostor na Wolfovi ulici pa so naši čaji in izdelki končno dobili prostor, ki si ga zaslužijo,« povesta simpatična lastnika Urša in Iztok Eržen in zaupata nekaj zanimivosti o čajih ter svojih navdihih.

Od leta 1991 je v Čajni hiši vedno na voljo ...

Indijski čaj darjeeling, klasika earl grey in sadna mešanica Indijansko poletje.

Najboljša stvar v prodajalni?

Dobri in sveži čaji, strokovni nasveti.

Zjutraj je čas za …

Nasmeh in dober čaj.

Lepa skodelica …

Okus in izkušnjo pitja čaja še izboljša.

Kaj se pije spomladi?

Čaji za čiščenje telesa, kot so zeliščni Simply Organic, kitajski pu erh, južnoameriški mate in japonski matcha čaj.

Z njimi odplaknemo toksine, ki so se v telesu nabirali med zimskimi meseci, ko smo načeloma manj aktivni.

Ob petih popoldne ...

Si Angleži privoščijo ne premočan črni čaj z mlekom in sladkorjem. Midva raje priporočava blažji zeleni čaj ali zeliščne mešanice. Za mirnejši konec dneva.

Ingverjev čaj je odličen za ...

Krepitev imunosti, dobro prebavo, preprečevanje slabosti, tudi potovalne.

Čaj je lahko tudi ...

Dodatek pri pripravi kuhanega vina, sangrije, koktajlov. V Južni Afriki rooibos prilijejo v juhe in enolončnice, za slajši okus.

Mango in prijatelji?

Absolutni zmagovalec med sadnimi mešanicami.

Priporočilo za dober spanec?

Velnes čaj Sprostitev, kamilični čaj, rooibos, ajurvedski čaj za pomiritev in seveda naš slavni Veseljak.

Slovenske rož'ce …

Ker smo Slovenci lahko ponosni na svojo zgodovino zeliščarstva, tudi sami sodelujemo z odličnimi domačimi pridelovalci.

Matcha, ker ...

Je to čaj, pri katerem zaužijete cele lističe. Ker je vsestransko uporabna v kulinariki in kozmetiki in zato, ker je privlačne, živo zelene barve.

Za dvig energije ...

Vedno poskrbi sončen dan, zanimiv klepet ali kratek sprehod s prijateljem. V čajni skodelici pa naj se znajde indijski assam, kitajski china gunpowder ali zeliščno-sadna mešanica Wellness Energija.

Ledeni čaj?

Letos nedvomno »cold brew«, pripravljen z japonskim zelenim čajem, ali sadna različica Bitter Lemonade.

Mleko v čaju ...

Je osebna izbira. Če že, potem najbolj prija kot dodatek pri črnih in rooibos čajih.

Čaje uvažamo iz ...

Če je le mogoče, naravnost iz držav pridelovalk.

Sama sva ustvarila …

Sadno mešanico Medina, saj sva želela združiti tri okuse, ki nikoli ne razočarajo – jagodo, vaniljo in limono.

Vodilo, ki se ga dosledno drživa ...

Spoštljiv odnos do strank in svojih zaposlenih.

Ko je delo že skoraj končano …

Se vedno splača narediti še dodaten korak, ki prinese razliko.

Najina ekipa je …

Profesionalna in srčna, vedno pripravljena pomagati. Ustvarja dobro energijo v prodajalni.

Čaj, ki se ga nikdar ne naveličava …

Sveži darjeeling prvega obiranja in vrhunski japonski gyokuro.

Zanimajo naju …

Iztoka šport, Uršo ples, oba pa potovanja.

Ponosna sva …

Na to, da naju po triintridesetih letih odkrivanja novih okusov čaj še vedno navdihuje.

Izzivi za prihodnost?

Veliko kreativnih dopustov in da bi se najina čajna zgodba nadaljevala še potem, ko jo bova midva končala.