Tivoli se vrača, torres na novo

Korejski proizvajalec (športno)terenskih avtomobilov Ssangyong je imel v preteklosti pestro lastniško zgodbo, zdaj je že nekaj časa v lasti korejske skupine KG Mobility, ki počasi prevzema tudi ime znamke. Postopno ji v Evropi dodaja novosti. Tako se v Slovenijo vrača model tivoli, nedavno uvedenemu večjemu torresu pa so dodali električno izvedenko.

Prenovljeni tivoli

Za zdaj se še ohranja ime Ssangyong, torej je prav, da zapišemo, da je njihov prvi jesenski tukajšnji novinec KGM ssangyong tivoli. Prvič je bil predstavljen leta 2015, zdaj pa prihaja z novo zunanjostjo in bolj svežo notranjo ureditvijo. Gre za manjšega športnega terenca, dolg je 422 centimetrov, za pogon na sprednji kolesi skrbi 1,5-litrski bencinski štirivaljni turbo motor z močjo 120 kW, lahko ima ročni ali samodejni menjalnik.

Torresa že poznamo iz bencinske izvedbe, zdaj vozi tudi povsem na elektriko.

Upam, da bo bolj varčen, kot je s tem motorjem večji model torres. Pri nas bo v ponudbi le s sprednjim pogonom, proizvajalec je sicer pripravil tudi štirikolesnega. Na seznamu ima precej zajeten nabor varnostne opreme. Tivoli seveda pri morebitnih kupcih igra (tudi) na karto ugodne cene; z ročnim menjalnikom stane od 22.000 evrov naprej, s samodejnim je za tisočaka in pol dražji. Kot tekmeca omenimo suzukija vitaro.

Veliko lastnikov Podjetje Ssangyong je nastalo pred drugo svetovno vojno, počeli so marsikaj, sredi prejšnjega stoletja so začeli tudi z avtomobili. Prvi nam znani model je bil korando. Imeli so navezo z Mercedesom, nato je bil nekaj časa njihov lastnik južnokorejski Daewoo. V prvih letih novega tisočletja so se znašli pod okriljem kitajskega velikana SAIC (pri nas znan po znamki MG), nato v indijski skupini Mahindra & Mahindra, od predlani so v lasti korejske skupine KG. Prihodnje leto pri imenu njihovih modelov ne bo več besede Ssangyong, le še KG Mobility. Lani so prodali 116.000 vozil, dobro polovico doma, preostalo v tujini.

Električni torres

Druga novost je električni pogon za že znani model torres, v tem primeru ima oznako EVX. To je precej večji suv, dolg 472 centimetrov. Doslej je bil na voljo le z bencinskim pogonom, zdaj pa ima tudi električnega. Gre za motor z močjo 152 kW, energijo mu zagotavlja baterijski sklop z zmogljivostjo 72 kWh, ki ga je pripravil kitajski BYD. Navajajo, da ima baterija jamstvo deset let ali milijon kilometrov za zmogljivost vsaj 70 odstotkov. Z enosmernim tokom se lahko polni z močjo do 120 kW, na izmeničnem do 11 kW. Cena električnega torresa je brez subvencije 36.500 evrov. Zastopnik meni, da so s tem avtomobilom glede na ponujeno konkurenčni.

Torresova baterija je pripravljena iz litij-železovega fosfata in ne vsebuje mangana in kobalta.

KG Mobility Ssangyong je letos v devetih mesecih pri nas prodal 160 avtomobilov, s čimer so zadovoljni, prihodnje leto načrtujejo še dve pomembni novosti, o katerih pa so za zdaj malce skrivnostni.