Tip moškega, ki je všeč večini žensk

Ideja o možatem moškem kot idealnemu partnerju ženstvene ženske je bila v družbi prisotna dolga desetletja, a raziskave kažejo, da realnost ni tako preprosta in da se kriteriji privlačnosti spreminjajo.

Glede na rezultate tiste platforme Elite Singles iz leta 2014 je večina ženstvenih žensk, kar 76 odstotkov, bolj naklonjena partnerjem, ki imajo izražene ženstvene lastnosti.

Z drugimi besedami, tradicionalna podoba dominantnega mačo moškega ni nujno tista, ki najbolj privlači ženske, vsaj ne onih, ki se same prepoznavajo kot zelo ženstvene.

FOTO: Gettyimages

Privlačnost podobnih osebnosti

Vodja raziskave, psihologinja Wiebke Neberich, poudarja, da obstajata dve splošno sprejeti teoriji o partnerskih odnosih: nasprotja se privlačijo in podobni se radi družijo.

Čeprav imata obe teoretični osnovi svoje temelje v vsakodnevnih izkušnjah, rezultati kažejo, da ključno vlogo pri oblikovanju in ohranjanju stabilnih odnosov igrajo podobnosti, ki se med drugim nanašajo na izražene spolne značilnosti.

Po rezultatih raziskave moški in ženske, ki se dojemajo kot možate oziroma ženstvene, pogosteje izbirajo partnerje s podobnimi značilnostmi.

Denimo: 59 odstotkov moških, ki so se identificirali kot izrazito možate, je povedalo, da jih privlačijo ženske z enakimi lastnostmi, medtem ko je 68 odstotkov možatih žensk izjavilo, da je možatost zanje pomemben dejavnik privlačnosti.

Neberichova poudarja, da imajo pari s podobnimi osebnostmi večjo verjetnost za uspešen in dolgotrajen odnos, saj delijo čustvene potrebe, podoben način dojemanja in komunikacije ter lažje vzpostavijo medsebojno razumevanje.

»Zdrav odnos temelji na medsebojni podpori, empatiji in čustveni usklajenosti,« pravi psihologinja.

Nova percepcija moškosti

Kar se pri tradicionalni predstavi moškosti pogosto spregleda, so čustvena odprtost, sočutje in sposobnost izražanja občutkov. Te lastnosti postajajo vse bolj povezane s privlačnostjo.

V sodobni družbi ženske ne iščejo več zaščitniške figure. Zaradi avtonomije ne želijo partnerja, ki bi jih rešil, ampak takšnega, s katerim bodo gradile enakopraven in čustveno uravnotežen odnos.

Privlačnost torej ne izhaja iz vloge, temveč iz medsebojne kompatibilnosti, natančneje iz načina, kako se dva človeka razumeta, poslušata in se ob sebi počutita varno.

FOTO: Unsplash

V tem kontekstu so lastnosti, ki jih tradicionalno štejemo za ženstvene, vse pomembnejše tudi pri moških.

Ni tako preprosto

Čeprav je znanstvena podlaga koristna za razumevanje vzorcev privlačnosti, je izbira partnerja še vedno zapletena in globoko osebna zadeva.

Spremembe v družbenih normah, emancipacija žensk in redefinicija spolnih vlog so privedle do novih modelov partnerskih zvez, kjer vse bolj v ospredje prihajajo čustvena bližina, razumevanje in podobnost.

V svetu, ki izpostavlja čustveno pristnost, ni presenetljivo, da privlačnost znatneje temelji na subtilnih niansah osebnosti in manj na stereotipnih predstavah o tem, kaj pomeni biti moški ali ženska, piše Your Tango.