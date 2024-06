Tina Markun in Tjaša Justin: Lepe stvari hranimo za goste, to je narobe

Zadnji podkast pred poletnimi počitnicami smo začeli s temo Slovenskih domov in zanimivih navad, ki jih imamo Slovenci. Tina Markun in Tjaša Justin poudarita, da smo Slovenci zelo ponosni na svoje domove, zelo jih varujemo ter težko odpremo ljudem. Hkrati pa radi posedujemo veliko stvari ter z njimi polnimo tako domove kot dodatne shranjevalne površine na vikendih, domovih staršev in v zidanicah.

Podkastu lahko prisluhnete na deloindom.si.