Tiha invazija v shrambi: pajčevina, ki pomeni nekaj drugega

Eno najbolj neprijetnih odkritij v shrambi je zagotovo pajkovi niti podoben material v živilih. Vsak gospodinjec in gospodinja dobro ve, da je to znak prisotnosti kuhinjskih moljev (Plodia interpunctella).

V domovih njihovo prisotnost prepoznamo po treh znakih – že omenjeni pajčevini podobni snovi, belkastih črvičkih v vrečkah in kozarcih z živili ali od osem do deset mm velikih metuljem podobnih žuželkah. V domove jih pogosto zanesemo iz trgovine, v ugodnih razmerah pa se hitro razbohotijo po vsej hrani, ki jim ustreza. Najraje napadajo suh, neokužen material. Pri tem niso kaj prida izbirčni. Hranijo se z žiti, moko, testeninami in kosmiči pa z oreški, semeni, suhim sadjem in sladkorjem. Teknejo jim začimbe in čaji, suha hrana za pse in mačke in hrana za ribe. Lotijo se čokoladnih bombonov in sveč iz sojinega voska. Ker znajo preglodati plastične in papirnate vrečke, so tudi še zaprti izdelki lahko okuženi.

Znak moljev v živilih je pajčevini podobna snov.

Pojedo vse, od moke do čokoladnih bombonov. FOTO: Vchal/Getty Images

Vse v smeti

Če ugotovite, da so živila v shrambi napadli molji, zavrzite vse odprte embalaže z naštetimi živili. Jajčeca so mikroskopsko majhna, zato ni dovolj, da odstranite le odrasle žuželke in črvičke. Kozarce z napadenimi živili razkužite s kisom in skrbno operite. Shrambo očistite, najprej dobro posesajte, potem pa vse police prebrišite z vlažno krpo, namočeno v raztopino belega kisa. Ta uniči tudi jajčeca. Če odkrijete, da so okužena draga živila (npr. začimbe), se okužbe lahko znebite tako, da jih za štiri dni zamrznete oziroma hranite na –18 stopinj Celzija. Ličinke boste pokončali tudi s segrevanjem, in sicer za eno uro na 100 stopinjah (npr. v pečici).

Naravno jih odvračata sivka in lovor.

Živila shranjujte skrbno zaprta in jih redno pregledujte. FOTO: Valeriy_g/Getty Images

Da bi preprečili vdor moljev v živila, jih shranjujte v tesno zaprtih škatlah ali kozarcih. Plastične vrečke niso primerne za shranjevanje, saj jih molji preglodajo. Redno čistite police in odstranjujte drobtine – molji se denimo radi zaredijo v neočiščenih toasterjih. Redno pregledujte živila v shrambi. Ličinke se lahko skrivajo v robovih omare, pod pokrovi kozarcev ali v nepravilno zaprtih posodah.

V trgovinah so na voljo lepljive pasti s feromoni. Naravno molje odvračajo sivka, čebula in lovor. Učinkovita sta tudi neemovo olje in lovor. Potrebujete od pet do deset lovorjevih listov, 10 kapljic eteričnega olja (npr. sivka in čajevec) ter majhne platnene vrečke ali gaze. Liste lovorja zdrobite, da sprostijo aromo. Dodajte kapljice eteričnega olja in položite v vrečko, to pa postavite v predal oziroma omaro z živili ter v shrambo.