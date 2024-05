Ti psi so najbolj občutljivi na vročino

Nekateri psi so bolj občutljivi na sonce, predvsem zaradi vrste dlake, pigmentacije kože ali kakšne druge značilnosti, zaradi katere se težje spopadajo z vročino in škodljivimi UV žarki. Praviloma so pri psih najbolj ranljivi deli telesa vrh nosu, smrček, konice uhljev in spodnji del trebuha.

