Rešita test, ki razkriva, kakšne možnosti imata kot par

Nihče ne more z gotovostjo napovedati, kakšna prihodnost se obeta novemu ali že ustaljenemu odnosu. Obstajajo pa načini, s pomočjo katerih lahko z dokajšnjo mero verjetnosti spoznata, kolikšna je vajina možnost, da bosta uspela kot par.

Enega od njih predstavlja preprost test: iskreno odgovorita na naslednja vprašanja in s pomočjo odgovorov pokukajta v prihodnost: vama bo uspelo ali ne?

Vprašanja:

Ali prosti čas pogosto preživljata skupaj?

Se čez dan veliko pogovarjata?

Ali še vedno, čeprav sta že dolgo par, obstaja pri partnerju nekaj, kar vam spodnese tla pod nogami? Smeh, način govora, način hoje …?

Se strinjata, da bi vajino zvezo lahko še izboljšala, ali sta oba iskreno zadovoljna s takšno, kakršna je?

Se v razpravah in sporih poslužujeta nizkih udarcev, kritizirata značaj drug drugega, videz, se ponižujeta in si očitata stvari, ki nimajo nobene zveze s trenutnim sporom?

Ali potem, ko se pobotata, pozabita spor ali v sebi še vedno kuhata zamero?

Obstajajo stvari, ki jih imata rada oba in se jim predajata z istim žarom: planinarjenje, kuhanje, določen šport ali kaj podobnega?

Analiza

Prvo vprašanje: Kdor se igra skupaj, ostane skupaj

Vaš dragi vse konce tedna preživlja v svoji družbi, vi pa nakupujete s prijateljicami? Vi imate radi zabave, on je bolj zapečkarski tip?

Dejstvo je, da mora vsak partner imeti tudi čas zase in da vseh prostih trenutkov res ni treba preživljati skupaj, a če se vedno zabavata vsak po svoje, potem žal nimata najlepših obetov za prihodnost. In obratno - kdor se zabava skupaj, ostane skupaj.

Tako, kot si morata vzeti čas zase, si ga morata tudi za zvezo. FOTO: Shutterstock

Drugo vprašanje: Za pogovor morata biti dva

Včasih tišina še kako prija. Tudi tedaj, ko zvečer po napornem dnevu utrujena objeta sedita na kavču.

Vendar če praviloma molčita, pri eni ali drugi strani ni interesa za pogovor in se zdi, da se ne moreta, nočeta, ali se vama ne ljubi o ničemer pogovarjati, potem se vama ne napoveduje nič dobrega.

Tretje vprašanje: Privlačnost je pomembna

Res je, da s tem, ko se zveza razvija, v ospredje stopajo druge kvalitete, na katerih se gradi odnos, a privlačnost je pomembna, ne glede na to, kako dolgo sta v razmerju.

Kadar ta izgine, v odnosu velikokrat zaveje hlad, hlad pa ni nekaj, česar bi si želela.

Četrto vprašanje: Biti na isti strani je pomembno

Gledata na svoj odnos kot na nekaj, kar je popolno prav takšno, kot je, ali menita, da bi v njem lahko kaj spremenila in ga še izboljšala?

Ne glede na to, kakšen je odgovor, pomembno je, da se z njim strinjata oba.

Privlačnost v odnosu ne sme izginiti. FOTO: Peopleimages/Gettyimages

Peto vprašanje: Brez nizkih udarcev

Spori in nesoglasja so del življenja. Prav nič narobe ni, če se občasno ne strinjata, če si izmenjujeta tudi bolj jezne besede in zavre kri.

Pomembno pa je, da tudi pri tem upoštevata svoje in dostojanstvo druge osebe, da se ne ponižujeta, ne zaničujeta, ne pogrevata starih zamer, skratka, se izogibata nizkim udarcem.

Če to ne gre, nimata odnosa, ki bi imel lepo prihodnost.

Šesto vprašanje: Odpuščati je pomembno

Pomembno je, da po sporu znova najdeta skupni jezik in ne kuhata zamere.

Vsi delamo napake, lastne je treba priznati in napake drugih je treba znati odpustiti.

Če (kadar) to ni mogoče, je nemogoče pričakovati, da se bo odnos razvijal v pravo smer.

Tudi prepirati se je treba znati. FOTO: Gettyimages

Sedmo vprašanje: Vsak par mora imeti nekaj skupnega

Nerealno je pričakovati, da bosta imela samo skupne hobije. Ne glede na to, da sta v zvezi, morata imeti nekaj tudi vsak zase.

Vendar morajo obstajati stvari, ki se jim s strastjo predajata skupaj. Izkušnje, ki jih tako nabirata, vaju še močneje povezujejo in povečujejo možnost, da bi uspela kot par, piše sensa.hr.