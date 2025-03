Terapevt za pare: edini tehtni razlogi za konec zveze

Prepiri in nesoglasja so neizogiben del vsakega razmerja, vendar kako vedeti, kdaj je zadeve vredno reševati in kdaj je odnos bolje končati?

Terapevt za pare Jon Dabach poudarja, da je večina težav v odnosih rešljivih, izjema so situacije, ko sta prisotni fizično nasilje in čustvena zloraba.

So pa še trije drugi primeri, ko je, kot meni, razhod edina možnost.

Nestrinjanje glede tega, ali imeti otroke ali ne

Dejstvo, da si eden od parterjev želi otrok, drugih pa ne, je nesoglasje, ki ga ni mogoče zaobiti:

»V tem primeru ne bi smeli gojiti upanja, da bo druga stran spremenila mnenje,« pojasnjuje Dabach in dodaja:

»Če sta v resnem odnosu, je treba ključno vprašanje starševstva postaviti čim prej in se tako izogniti morebitnemu kasnejšemu razočaranju.«

FOTO: Shutterstock

»Delala sem s strankami, kjer je partner A spremenil mnenje, ker ni želel izgubiti partnerja B, vendar je po nekaj letih vseeno prišlo od ločitve, saj ni mogel uresničiti ideje o starševstvu,« se strinja zakonska in družinska terapevtka Anita Chlipala.

Ne glede na to, kakšno je vaše ali partnerjevo trdno stališče glede otrok, pomembno je, da se o tem čim prej odkrito pogovorita in ne prelagata pogovora, saj bi to v končni fazi le podaljševalo agonijo in na koncu imelo za posledico zlomljeno srce.

Konstantno varanje

Dabach pravi, da je, ko je zaupanje vedno znova izdano in ni pripravljenosti, da bi se ponovno vzpostavilo, zveza že končana.

Nezvestoba, čeprav do nje pride le enkrat, resno poruši zaupanje. Tudi če prevarani partner oprosti in nezvesti spremeni svoje vedenje, zveza nikoli več ni ista.

Zadeva je še bolj problematična, ko nezvestoba postane vzorec obnašanja. To kaže, da tisti, ki vara, nima občutka krivde in je pripravljen ponovno prizadeti ljubljeno osebo.

FOTO: Shutterstock

Sheri Stritof, strokovnjakinja, ki piše za portal Verywell Mind, svetuje, da si pri sprejemanju odločitve o nadaljevanju zveze po prevari postavite ključna vprašanja:

Ali prešuštnik dejanje iskreno obžaluje?

Se iskreno opravičuje, brez izgovorov?

Razume bolečino, ki jo je povzročil?

Če so odgovori večinoma negativni, je čas razhod.

Neskladje glede temeljnih življenjskih vrednot

»Kadar temeljna prepričanja in življenjski cilji niso usklajeni, denimo želja po različnih življenjskih slogih ali pripadnost različnim veroizpovedim, nastane nepremostljiv prepad, ki sčasoma ogrozi razmerje,« pojasnjuje Dabach.

Nekdo si lahko želi potovati, medtem ko drugi želi stabilnost, nekdo ima trdna politična prepričanja, ki so nasprotna partnerjevim ...

V takih primerih ljubezen pogosto ni dovolj. Neusklajenost v življenjskih prioritetah in osnovnih vrednotah sčasoma oslabi zvezo in ustvari občutek čustvene nepovezanosti.

FOTO: Shutterstock

Kdaj prekiniti, kdaj pa se boriti?

Čeprav je večina težav v odnosih rešljiva s komunikacijo, kompromisi in terapijo, so te tri situacije pogosto nepremostljive.

Če se prepoznata v kateri od njih, je pomembno, da sta iskrena do sebe in do drug drugega ter si priznata, da je včasih razhod najboljša odločitev za oba, piše Your Tango.