Razkrivamo krvav in temačen izvor valentinovega

Bliža se valentinovo, dan, ko se slavi ljubezen. A izvor tega praznika je v resnici temačen, krvav in nekoliko nejasen.

Kajti izvora ni mogoče natančno določiti, korenine pa najbrž segajo v obdobje starega Rima, piše portal NPR.

FOTO: Deagreez/Gettyimages

Nasilno praznovanje Rimljanov

Od 13. do 15. februarja so Rimljani praznovali praznik Luperkalije (latinsko: Lupercalia). Posvečen je bil Faunu Lupercu, bogu plodnosti, zaščitniku čred in pastirjev.

Moški so tedaj žrtvovali kozo ali psa, nato pa ženske bičali s kožami živali, ki so jim pravkar vzeli življenje.

»Rimski romantiki so bili opiti in goli,« je leta 2011 pojasnil Noel Lenski, profesor religijskih študij na Univerzi Yale.

Mlada dekleta so se postavila v vrsto, da bi jih moški tepli, saj so verjele, da bo to dobro vplivalo na njihovo plodnost.

Brutalni praznik je vključeval tudi ljubezensko loterijo, v kateri so mladi moški iz posode izvlekli imena žensk. Pari, ki so tako nastali, so ostali skupaj do konca festivala ali dlje, če se je ujemanje izkazalo za uspešno.

Stari Rimljani so morda odgovorni tudi za ime sodobnega dneva ljubezni:

po eni izmed legend o nastanku praznika je cesar Klavdij II. menil, da neporočeni vojaki bolje od poročenih služijo v vojski, zato je prepovedal poroke mladih moških.

Kljub temu naj bi Valentin, duhovnik v Rimu, skrivaj poročal zaljubljene pare. Ko je cesar to odkril, ga je 14. februarja 269 n. št. dal aretirati in usmrtiti.

S širjenjem praznika se je njegova narava spreminjala

Kasneje, v petem stoletju, je papež Gelazij I. z namenom izgnati poganske obrede združil dan svetega Valentina z Luperkalijo.

Festival je postal bolj gledališka uprizoritev tistega, kar je nekoč bil. Lenski je dodal: »Še vedno je bil nekoliko pijan praznik, vendar so bili kristjani med njim vsaj oblečeni, ostal je kot dan plodnosti in ljubezni.«

V istem obdobju so Normani praznovali Galatinov dan. Galatin je bil označen za ljubitelja žensk. Zaradi podobnosti imen sta se praznika združila.

FOTO: Prostock-studio/Gettyimages

Romantika

Z leti je praznik postal bolj romantičen. Velika angleška avtorja Geoffrey Chaucer in William Shakespeare sta ga v svojih delih poveličevala, zaradi česar je postal priljubljen v Veliki Britaniji in počasi v preostali Evropi.

Sčasoma se je tradicija prenesla v Združene države Amerike.

Industrijska revolucija je v 19. stoletju omogočila množično proizvodnjo voščilnic, leta 1913 pa je podjetje Hallmark Cards iz Kansas Cityja začelo s serijsko izdelavo valentinovih voščilnic.

14. februar od takrat naprej ni bil nikoli več enak.

Kako praznujemo danes?

Danes je valentinovo predvsem velik posel in komercializacija je zakrila glavni namen praznika. Helen Fisher, sociologinja z univerze Rutgers, pravi, da smo si za to krivi sami:

»Nihče nikogar v nič ne sili,« pravi. »Če ljudje ne bi kupovali voščilnic, čokolad in rož, proizvajalci in prodajalci iz tega dne ne bi kovali dobičkov.«

Tako se praznovanje valentinovega nadaljuje v različnih oblikah.

Mnogi bodo ob tej priložnosti zapravili bogastvo za večerje, nakit in rože za svoje ljubljene.

Nekateri bodo praznovali drugače in ga obeležili v smislu SAD (Singles Awareness Day – Dan ozaveščanja o samskosti). Ti bodo večerjali sami ter se sladkali s čokolado, ki si jo bodo kupili sami.

FOTO: Gettyimages

Tretji pa bodo našli način, kako se evforiji s srčki, rožami in voščilnicami vendarle izogniti.