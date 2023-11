Teh stvari nikar ne kupujte rabljenih, saj vam lahko prinesejo veliko težav

Trajnost in ponovna uporaba gresta z roko v roki z varovanjem okolja. Če neko reč, namesto da bi jo zavrgli, podarimo, popravimo ali uporabimo kako drugače, proizvedemo manj odpadkov in obenem zapravimo manj denarja. Tako postajajo zadnja leta vedno bolj priljubljene trgovine z rabljenimi izdelki, centri ponovne uporabe, bolšji sejmi, izmenjava reči z znanci in prijatelji in podobno.

Domov lahko prinesemo posteljne stenice

Kljub temu obstaja nekaj reči, za katere so si poznavalci in tudi zdravstveni delavci enotni, da jih je bolje kupiti nove. Mednje spadajo denimo vse vrste blazin in odej. Če jih bomo kupili na bolšjaku, se namreč lahko zgodi, da bomo skupaj z njimi domov prinesli posteljne stenice, pršice, bolhe in druge nadloge, ki se jih je izjemno težko znebiti.

Vse te živali bivajo v razpokah in luknjicah med vlakni, ker so tako zelo majhne, pa jih s prostim očesom težko opazimo. Dokler ni prepozno. Da bi jih odstranili, je treba tkanine temeljito razkužiti in oprati, tega pa prodajalci na bolšjih sejmih običajno ne storijo, zato se tovrstnih izdelkov raje izogibajmo.

Če opazite nekaj z vidnim madežem, je to najbrž razlog, da se je ta reč znašla tam.

Enako velja za prte, zavese, preproge, posteljnino, krpe in drug tekstil, ki ga ni mogoče oprati na 90 stopinjah Celzija. Čeprav v večini trgovin, predvsem z rabljenimi oblačili, ne sprejmejo tistih, ki niso bila oprana, ni nujno, da se bodo ljudje, ki jih tja prinesejo, tega tudi držali. Za vsak primer je zato priporočljivo kupljeno doma oprati še enkrat, in to na visoki temperaturi. Tkanine, ki tega ne bi zdržale, raje pustimo na polici ali obešalniku.

Nekoč drugačni standardi varnosti

Mnogi odsvetujejo tudi nakup pohištva za dojenčke na bolšjih sejmih, saj ljudje tja pogosto prinesejo res stare predmete, ki bodo sicer zanimivi za zbiratelje, ne pa nujno varni za uporabo. Lahko da je posteljica poškodovana ali trhla in bi bilo nevarno vanjo položiti dojenčka. Nekoč so veljali drugačni standardi varnosti, kot veljajo danes, kar je še posebno pomembno pri otroških sedežih za avto in gugalnicah. Oblazinjeni otroški sedeži so problematični tudi zato, ker so oblazinjeni in lahko v njih živijo stenice in druge nadležne žuželke.

Sejmi in trgovine z rabljenimi rečmi so prava zakladnica starin, knjig, nakita, plošč in podobnih reči. FOTO: Szb/getty Images

Tisti, ki redno obiskujejo bolšje sejme, imajo še en nasvet: nikoli ne kupujte reči z vidnimi madeži. Morda nam je nekaj res všeč in smo prepričani, da bo naše super čistilo, ki nas ni še nikoli pustilo na cedilu, madež odstranilo, morda bomo zaradi njega reč lahko kupili celo nekoliko ceneje. Drugo je morda res, prvo pa nikakor, je Marthi Stewart zaupala Debbie Daley, notranja oblikovalka, ki obožuje bolšjake in jih obiskuje že desetletja.

»Če na sejmu, v trgovini z rabljenimi predmeti ali centru ponovne uporabe opazite nekaj z vidnim madežem, je to najbrž razlog, da se je ta reč znašla tam. Prvotni lastnik ga je poskušal odstraniti, ker mu to ni uspelo, pogosto po več poskusih, se je odločil, da se predmeta znebi. Podobno zgodbo boste doživeli tudi vi,« pravi Daleyjeva, ki poleg omenjenega nikoli ne bi kupila niti rabljene deske za rezanje, še posebno lesene, ki jo je težko razkužiti.

V primeru elektronike, kuhinjskih in drugih aparatov pa ljudem polaga na srce, naj pred nakupom vedno preverijo, ali delujejo.