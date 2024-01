Teh lastnosti pri partnerju ne morete spremeniti

NAJ VAS nekatere stvari še tako živcirajo pri partnerju, jih ne boste mogli spremeniti. Spremeni se lahko le človek sam, do takrat pa se odločite, ali lahko to sprejmete ali boste odšli zaradi nepremostljivih razlik med vama.

Zasvojenost

Statistika neusmiljeno kaže, da se težav s katero koli zasvojenostjo resnično reši le 10 odstotkov ljudi, preostali pa se tako ali drugače spopadajo z njo. Ljudje mislijo, da bodo s svojo ljubeznijo partnerja rešili ali da se bo partner iz ljubezni do njih rešil zasvojenosti, a se običajno izkaže, da se hudo motijo. Lahko so zelo močan podporni steber, vendar je končni rezultat odvisen od posameznika.

Značaj

Nekatere značajske lastnosti človeka spremljajo vse življenje, včasih so prijetne, kot je smisel za humor, drugič spet ne, pomembno je, da se zavedate, da so se razvile že v puberteti posameznika. To še ne pomeni, da se človek ne more spremeniti in se rešiti neprijetnih lastnosti za partnerja, malo verjetnosti pa je, da se bo spremenil v svojem bistvu.

Hobiji

Kako nekdo preživlja prosti čas, je pomembno, sploh kadar sta dva zelo različna človeka. Nima smisla, da se partner razburja, ker drugi hodi na jogo, skače s padalom ali se vozi z motorjem, tako običajno ne dosežete nič. Najbolje je sprejeti partnerjev hobi in ga umestiti v partnersko življenje, s prepovedjo boste dosegli nasprotno – morda partner vam na ljubo ne bo več počel, kar ga tako zelo veseli, vendar bo zagrenjen in nezadovoljen, zato bodo nastale druge težave. Ne pravijo zaman, da skupni hobiji naredijo partnerstvo bolj trdno in uspešno.

Odnos do vere

Z vero najpogosteje pridemo v stik že v ranem otroštvu, zato je veliko odvisno od načina vzgoje, za katerega se odločijo starši in ga vsadijo otroku. Če so starši pobožni, bodo najverjetneje vzgojili otroka, ki bo veren, ateisti bodo vzgojili ateista ... Z leti, ko se človek razvija in spreminja, se spreminja tudi njegov odnos do vere in duhovnosti, vendar so temeljna prepričanja tako globoko vsajena, da na koncu prevladajo.