Tega zrele ženske po tridesetem letu ne prenašajo več

Z leti pridejo izkušnje in modrost. Po tridesetem letu se ženske začnejo bolj posvečati sebi in čas pogosteje namenjajo tistemu, kar jim resnično ustreza.

Na drugi strani so stvari, ki jih ne prenašajo več. Tega vse tiste, ki so se v življenju česa naučile, ne počnejo.

Izogibajo se zabavam do zgodnjih jutranjih ur

Po tridesetem mnoge ženske ne uživajo več v ponočevanju.

Raje ostanejo doma in gredo zgodaj spat, saj se jim zdi pomembno, da so spočite in naspane.

FOTO: Look Studio/Shutterstock

Ne namenjajo časa vsebinam, ki jim niso všeč

Ne silijo se z branjem knjig in gledanjem filmov, ki jim niso všeč, ne glede na to, kdo jim jih je priporočil.

Če jih vsebina ne pritegne že po nekaj poglavjih ali minutah, preprosto izberejo nekaj drugega.

Njihov čas je predragocen za povprečne zgodbe.

Če jim ni do tega, se po službi ne družijo s sodelavci

Druženje po delovnem času se jim ne zdi več tako zelo zanimivo. Bolj cenijo zasebnost, družino in osebni prostor.

Ne pijejo zaradi pritiska družbe

Alkohola ne pijejo več zaradi družbenih pričakovanj, ampak samo, če si to res želijo.

Ne podležejo pritisku, da bi pile več, kot jim ustreza.

Moške pozornosti ne doživljajo več kot časti

Komplimentov, seksualnih namigov in pozornosti moških ne vidijo več kot potrditev svoje vrednosti.

Odmikajo se od ideje, da so objekti poželenja.

FOTO: Dglimages/Shutterstock

Ne pretvarjajo se več, da jim je všeč nekaj, kar jim ni

Kadar jih nekaj moti ali jim ne ustreza, to brez zadržkov povedo in se postavijo zase.

Ne vstopajo več v enostranska razmerja

Če opazijo, da dajejo več, kot dobijo nazaj, se enostavno umaknejo.

Ne trudijo se več reševati odnosov, ki jih čustveno izčrpavajo.

Trendov ne postavljajo pred udobje

Njihov modni stil postane bolj praktičen.

Hlače z elastičnim pasom in brez nepotrebnih dodatkov postanejo standard, neudobni modrčki ter obleke, v katerih se ne počutijo prijetno, pa preteklost.

Ogradijo se od opravljanja in negativnih pogovorov

Nočejo sodelovati v opravljanju ali poslušati tračev. Izogibajo se okoljem in ljudem, kjer je to pogosta praksa.

Ne vztrajajo v odnosih, ki ne vodijo nikamor

Ne trudijo se več vzdrževati odnosov, ki jih izčrpavajo.

Če jim nekdo ne ustreza, se nočejo prilagajati ali mu ugajati, enostavno se umaknejo.

FOTO: Shutterstock

Ne ukvarjajo se z otroki drugih

Če jih motijo, to povedo na glas.

Ne ostajajo iz vljudnosti

Ne do konca dogodka in ne do konca zabave.

Če so utrujene ali preobremenjene, brez zadržkov odidejo domov.

Ne prespijo več drugje

Rade imajo svojo posteljo, rutino in udobje doma ter tega ne menjajo ne za prijatelje in ne za sorodnike.

FOTO: Shutterstock

Ne vztrajajo več za vsako ceno pri zmenkih

Veliko žensk po tridesetem ne išče več partnerjev za vsako ceno.

Raje, kot bi vztrajale pri zmenkih, ki vodijo v vedno nova razočaranja, se odločijo biti same in se v svoji družbi počutijo odlično, piše 24sata.hr.