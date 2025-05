Tega niste vedeli: neverjetna dejstva o čebelah

Na pobudo Slovenije od leta 2017 20. maja praznujemo svetovni dan čebel.

Prav bi bilo, da bi jim zaradi njihovega pomena za naravne ekosisteme in človeka namenjali več pozornosti in se znatneje trudili za njihovo dobrobit. Prav človek je namreč s svojim vplivom na okolje njihov največji sovražnik.

Tu pa je nekaj zanimivih dejstev o čebelah, kajti čeprav bi domala vsak, če bi ga vprašali, kako dobro jih pozna zatrdil, da o njih ve domala vse, to najbrž ne bo držalo. Te neutrudne delavke so res nekaj posebnega.

Posebna hrana za mlado matico

Čebele oziroma njihove ličinke se izležejo iz jajčec, ki jih odlaga matica. Ali se bo iz njih razvila nova matica ali čebela delavka, je odvisno od hrane, ki jo dobivajo.

Preden se čebelja družina razdeli z rojenjem, ko matica zapusti panj in del čebel odide z njo, začno delavke v panju graditi matičnik, kamor matica odlaga jajčeca, kot sicer počne v običajne celice.

Vse ličinke, ki se po treh dneh izležejo, prve tri dni čebele hranijo z matičnim mlečkom, nato med njimi izberejo naslednico matice in jo z matičnim mlečkom za razliko, od drugih, hranijo še naprej. Druge dobivajo med in pelod.

FOTO: Blaž Koderman/Delo

Matica v povprečju živi od tri do pet let

Matica je spolno razvita samica, v panju je samo ena in v poprečju živi tri do pet, lahko pa tudi sedem let.

Njena edina naloga je odlaganje jajčec, na vrhuncu življenja teh odloži kar 2500 na dan, kar skupno predstavlja več kot dvakratnik njene teže.

Spodbuja jih matični feromon

Matica izloča posebno snov, feromon, ki ohranja celotno njeno družino v dobri delovni kondiciji. Med opravljanjem različnih nalog čebele ta feromon širijo po panju in s tem dajejo znak, da je znotraj njega vse v najlepšem redu.

Če matica izgine iz panja ali če njen feromon oslabi, čebele takoj začno sprejemati ukrepe za reševanje skupnosti, saj brez matice družina ne more preživeti. Vsaka matica ima značilen vonj, zato čebele svojo vedno prepoznajo.

Delavke živijo 40 dni

Spomladi in v prvi polovici poletja čebele veliko delajo, zato je življenjska doba tedaj vzgojenih živalic samo 40 dni.

V kratkem življenju za svojo skupnost opravljajo številne naloge. V drugi polovici leta se njihove aktivnosti zmanjšajo in tedaj izležene živijo dlje, tudi do 60 dni.

Čebelja družba je strogo organizirana, dela so razdeljena po starosti, zadolžitve se spreminjajo približno na vsake tri dni. Osnovna dela čebel so poliranje celic satovja, hranjene matice z matičnim mlečkom, hranjenje ličink in trotov, varovanje vhoda v panj, proizvajanje voska.

FOTO: Nigel Harris /Gettyimages

Ko čebela dopolni 21 dni poleti v svet, kjer nabira nektar in pelod. Edina naloga trotov je parjenje z matico.

Sršeni so naravni sovražniki

Sršeni lovijo čebele pred panjem in se hranijo iz njihovega medenega mehurja.

V praksi se je pokazalo, da lahko čebelam naredijo veliko škode.

Šestkotno satovje

Čebele so najboljši graditelji na svetu in znajo najbolje izkoristiti prostor, ki ga imajo na voljo. Njegovo satovje je sestavljeno iz šestkotnih celic, ki so tesno skupaj.

V celice matica odlaga jajčeca, prav tako v satovje čebele shranjujejo hrano, ki jo nabirajo v naravi.

Z mahanjem s krili nižajo vlago

Čebele nabirajo nektar, dodajo mu izloček iz svojih žlez in ga spravljajo v satovje, kjer s posebno metodo iz njega izločajo vlago, da ta pade pod 20 odstotkov.

Nato satovje zaprejo z voščenim pokrovom, pod njim nastaja med. Izločanje vlage čebele spodbujajo z mahanjem s krili. Čebele nabirajo tudi cvetni prah, ki jim skupaj z medom služi kot hrana.

FOTO: Susanneschulz/Gettyimages

Propolis je v bistvu smola

Propolis je sestavljen iz različnih rastlinskih smol, ki jih čebele naberejo na popkih topola, breze in na drugih rastlinah. Nabranim smolam dodajo še izloček iz žlez slinavk.

Čebele smolam dodajajo tudi vosek, da propolis postane bolj lepljiv.

Zelo razvite higienske navade

Imajo izjemno razvite higienske navade in stalno čistijo satovje ter druge dele panja ter tako ščitijo družino pred okužbami in boleznimi.

Čebelji ples je najboljša navigacija

Med seboj o lokacijah paše komunicirajo s tako imenovanim čebeljim plesom.

Pri tem se gibljejo v obliki črke osem in vibrirajo s telesom. Intenzivnost vibracij in velikost osmic drugim čebelam podaja natančne informacije o tem, pod kakšnim kotom morajo glede na sonce leteti, da bi prišle do vira nektarja, kako daleč je paša in kakšne ovire jih čakajo na poti do tja.

Ne marajo vznemirjenja

Čebele imajo slabo razvit sluh in z okolico komunicirajo z vibracijami. Vse, kar te izzove, zaznajo in sprožijo obrambne mehanizme.

Zato se ni dobro približevati panjem, se v njihovi bližini hitro gibati, sploh pa ne pihati vanje.

FOTO: Shutterstock

Najštevilčnejše so junija

Čebelja skupnost višek doseže junija, saj aprila in maja matica izleže največ jajčec. Število posameznih živalc lahko v panju tedaj doseže tudi 60.000.

V juliju število jajčec pada, število čebel se tako začne zniževati, saj se populacija že pripravlja na zimo, ko je v panju 15.000 ali celo manj čebel.

Čebelja družina je pozimi brez trotov, saj jih jeseni čebele preženejo iz panjev.

Naša je kranjska čebela

Poznamo približno 20.000 vrst čebel, večina je samotarskih. Medonosna ali domača čebela je vrsta, ki jo je človek udomačil za pridobivanje medu in drugih čebeljih pridelkov ter za opraševanje kulturnih rastlin.

Slovenija je domovina kranjske čebele oziroma krajnske sivke. Ta je umirjena, namenjena pridobivanju medu in drugih čebeljih pridelkov v gosto naseljenih območjih.

Izvira z Balkanskega polotoka, iz zgodovinskih vzrokov pa je za njeno domovino priznana Gorenjska oziroma Slovenija.

Trenutno je za italijansko čebelo druga najbolj razširjena čebelja vrsta na svetu, ki se uporablja v čebelarstvu.

Matični mleček se lahko zamrzne

Eden od čebeljih izdelkov, ki se lahko zamrzne, je matični mleček. Zbranega se spravlja v posebno embalažo, iz katere se izloči zrak in se lahko nato pospravi v zamrzovalnik.

Strup se nabira s posebno tehnologijo

Čebelji strup je najbolj dragocena in zdravilna snov, ki jo imajo čebele. Zbira se s posebnim postopkom, ki ne škoduje živalcam.

Strup se uporablja v različne namene v zdravilstvu. Je sestavina krem za blaženje bolečin, deluje protivnetno in pospešuje mikrocirkulacijo. Znan je tudi kot naravni botoks.

Pik je klic za druge

Med pikom čebela spušča feromon, ki privlači druge, da bi ji pomagale. Tako se branijo kot skupnost. Žal čebela po piku izloči želod, kar pomeni, da nato umre.

Količina medu

Ena čebela v življenju proizvede eno dvanajstino žličke medu.

FOTO: Gettyimages

Voščeni pokrovčki se odstranjujejo s posebnim orodjem

Potem ko v satovju dozori med, nastopi čas za njegovo prešanje. Čebelarji čebelam vzamejo višek medu tako, da s satovja najprej s posebnim strgalom odstranijo voščene pokrove, nato pa s centrifugalno silo iz njih izločijo med.

V panju mora vedo ostati dovolj tega, da ga imajo čebele za hrano.

So neverjetni letalci

Čebela lahko leti s hitrostjo 25 kilometrov na uro, s krili v sekundi lahko zamahne tudi 200-krat.

V iskanju nektarja in peloda v povprečju preleti od enega do šest kilometrov, čeprav jih lahko tudi 13.

Edine žuželke, ki proizvajajo hrano za ljudi

Čebele so edine žuželke, ki proizvajajo hrano za ljudi, ob tem oprašujejo rastline in skrbijo za hrano na naših mizah. Od njih je odvisna vsaka tretja žlica hrane na svetu.

FOTO: Stsmhn/Gettyimages

Še za konec

Čebele so bile julija leta 2019 po sklepu inštituta Earthwatch razglašene za najpomembnejša živa bitja na tem planetu.

Vendar pa so po mnenju strokovnjakov za divje živali in znanstvenikov čebele že uvrščene na dolg seznam ogroženih vrst.