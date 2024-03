Tedenski jedilnik: vse iz enega lonca

Ponedeljek: Zelo okusna fižolova jed, ki jo lahko pripravite tudi takrat, ko se znajdete pred praznim hladilnikom in v stiski s časom.

Torek: Odlično in bogato kosilo lahko pripravimo v slabe pol ure, hkrati pa se izognemo gori umazane posode, saj vse naredimo v enem piskru.

Sreda: To je izjemno preprosta in hitro pripravljena korenčkova juha, ki po okusu tako preseneti, da nam dobesedno polepša dan.

Četrtek: Iz enega lonca, vsekakor, vendar s pridihom varnosti, topline, ki jo premore le dobra, topla mineštrica, ki skuhana vnaprej brez težav počaka in je naslednji dan še boljšega okusa.

Petek: Vedno je dobro imeti na zalogi kakšno idejo za hitro kosilo in danes bomo na seznam tistih, ki so pripravljena z res malo truda, dodali še eno. Jed, ki je pripravljena v le enem loncu in od nas zahteva pičlih nekaj minut priprave, je kljub enostavnosti zelo okusna. Večino dela bo namreč opravila kar pečica.