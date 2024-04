Tedenski jedilnik: izvrstna kosila, ki jih hitro pripravimo

Ponedeljek: Goveji zrezki, narezani na trakce, bodo pripravljeni, kot bi trenil. Tokrat ob mesu na bomo ponudili ogljikovih hidratov, temveč zdrav cvetačni riž.

Torek: Za piko na i jed okrasimo z lističi sveže bazilike. Recept nam je zaupal kuhar Carlo Cassoni iz Muttija.

Sreda: No, to je pa tudi ideja za kosilo ob skledi solate, za brunch v družbi prijateljev ali hitro večerjo. Jed črpa navdih iz francoskih palačink, poimenovanih galettes, ki so značilne za Bretanjo.

Četrtek: Zelo cenimo odlike prave italijanske rižote, a tako pripravljenega riža, ki je bil v otroštvu pogosto na naših krožnikih, tudi ne gre podcenjevati.

Petek: Brezmesna ali mesna različica – odločitev je vaša. Lahko se poigrate tako, da jedi dodate še več zelenjave, mogoče tunino ...