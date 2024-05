Tedenski jedilnik: 5 kosil, ki navdušujejo cel svet

Ponedeljek: Masleni piščančji kari je različica te jedi, ki jo pripravimo najbolj preprosto. Zato ni čudno, da slovi po vsem svetu, saj z blagim, vendar polnim in bogatim okusom prepriča celo otroke. Ta izredno aromatična dobrota ima precej odlik, ki hitro navdušijo: že na pogled pogreje, pripravimo jo le v eni posodi in zelo hitro.

Torek: Ena najbolj okusnih različic, ki tekne med tednom s kosom dobrega domačega kruha, lahko pa je čudovita topla predjed na slavnostnem jedilniku.

Sreda: Pasta alla Norma. V čast skladatelju opere Norma, Belliniju, ki je bil iz Catanie na Siciliji.

Četrtek: Quiche lorraine ali lorenski kiš, tudi lotarinška pita, je resnično klasika, znana po vsem svetu – in vedno enako priljubljena. Naša različica vključuje trenutno najbolj seksi zelenjavo, to so sveži, hrustljavi poganjki špargljev. Kako preprosto in hkrati imenitno je to.

Petek: Paella je svetovno znana klasika španskih korenin. Izhaja iz stare kmečke kuhinje in je bila zato tradicionalno sestavljena iz zelo preprostih sestavin ter pripravljena na odprtem ognju. Danes je to ena bolj priljubljenih jedi, ki je dobila tudi nove, sodobne izpeljanke.