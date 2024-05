Tedenski jedilnik: 5 kosil, ki bi jih kuhali znova in znova

Ponedlejek: Jed ima mnogo različic, ki so včasih nacionalne, kot na primer bosanski džuveč, bolgarski, makedonski, potem je lahko mesni in brezmesni džuveč, kuhan in takšen iz pečice, pa džuveč v plasteh, ki spominja na musako. Ker ni znano, kdo je bil prvi, ki je džuveč skuhal ali spekel, si ga več držav lasti kot nacionalno jed.

Torek: Grah že pridno raste in skače v lonce. Ni je čez prvo grahovo juho, se strinjate?

Sreda: Kaj je paprikaš? Že v imenu je beseda paprika. Pomeni, da je pripravljen z mleto rdečo papriko v prahu, ki smo jo v Prekmurju nekoč dajali v skoraj vse jedi. No, še danes je podobno. Vpliv madžarske kuhinje se pač tu zelo pozna. Mimogrede, če vas pot zanese na Madžarsko, kupite mleto rdečo papriko, ker ima njihova popolnoma drugačen okus kot tista, ki jo lahko dobimo pri nas. Je polnega okusa in živo rdeče barve, noro diši.

Četrtek: Grška musaka se tradicionalno pripravlja z ovčetino, vi pa izberite svojo različico mletega mesa.

Petek: Zapečene skutne palačinke so nadvse priljubljena klasika, v takšni cvetlični izvedbi pa bodo tudi prava paša za oči.