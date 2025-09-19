Te težave v spolnosti je treba jemati resno

Ne gre le za podiranje s spolnostjo povezanih mitov, temveč tudi opozarjanje na težave, ki jih je treba jemati resno. Tu je nekaj najbolj pogostih, ki jih nikoli ne bi smeli zanemariti.

Stalna bolečina med spolnim odnosom

»Stalna bolečina med spolnim odnosom ali disparevnija je lahko psihološki ali fiziološki odziv telesa na intimni akt,« pravi seksologinja Dawn Michael.

Da bi ugotovili, ali gre res za disparevnijo, seksologinja Tammy Nelson priporoča uporabo lubrikanta. Če bolečina nastane kljub primerno navlaženi nožnici, je treba obiskati ginekologa oziroma urologa, kajti stanje se lahko pojavi tako pri ženskah kot pri moških.

Prezgodnji izliv

»O prezgodnjem izlivu govorimo, ko se ejakulacija zgodi takoj po penetraciji,« je pojasnila Nelsonova.

»Pri povprečnem moškem od začetka penetracije do izliva pretečejo vsaj štiri minute. Skrb je upravičena, če pri vsakem odnosu ejakulacija nastopi veliko prej. V tem primeru gre za fiziološko težavo, ki jo mora obravnavati strokovnjak.«

Pekoč občutek v nožnici med penetracijo

Pekoč občutek se pojavi na samem začetku nožnice, torej na predelu, kjer se vulva stika z vagino.

»Obstaja več vrst te težave. Njen izvor lahko določimo na podlagi pregleda in preiskav,« je povedala ginekologinja Lisa M. Valle in dodala, da je šele potem mogoče predpisati primerno zdravljenje.

Vsekakor težave ne bi smeli zanemariti, saj praviloma ne mine sama od sebe, temveč se, če ni pravilno zdravljena, le še okrepi.

FOTO: Gettyimages

Težave pri doseganju orgazma

Nekatere ženske težko dosežejo orgazem. Kot je povedala klinična profesorica ginekologije z univerze Yale Mary Jane Minkin, ženske za doseganje vrhunca potrebujejo izdatno stimulacijo pred samim aktom, prav tako največkrat ne zadošča zgolj penetracija, temveč tudi stimulacija ščegetavčka.

Če kljub temu orgazma ni, lahko pomaga masturbacija in s tem iskanje primerne tehnike, tudi pogovor s partnerjem, meditacija, skratka, odkriti je treba način, ki bo popeljal do cilja.

Če ga ni mogoče najti, je na mestu pogovor s psihologom ali seksologom. Če jemljete zdravila, ki bi lahko negativno vplivala na seksualno doživljanje, se obrnite na zdravnika, ki bo predlagal primerno zamenjavo.

Suhost nožnice

Vallejeva pojasnjuje, da je to lahko po­sledica dojenja, hormonskih sprememb pred menopavzo, lahko gre za stranski učinek nekaterih zdravil.

Vse našteto vpliva na nastajanje estrogena, ki je odgovoren za pravilno vlaženje nožnice. Če je razlog težave znan, so skrbi odveč, ne smete pa je kar spregledati. Ob suhosti nožnice uporabljajte lubrikant, ki bo poskrbel za potrebno vlažnost in s tem prijetnejši intimni akt.

Medenična vnetna bolezen

Eden od vzrokov za boleč spolni odnos je vnetje maternice, jajcevodov in jajčnikov, ki nezdravljeno povzroča neplodnost.

»Lahko gre za posledico spolno prenosljivih bolezni, kot sta klamidija in gonoreja, lahko ga povzročajo druge bakterije, tudi glivice,« je pojasnila terapevtka Wendi L. Dumbroff in dodala, da je zaradi trajnih posledic, ki jih vnetje lahko pusti, ob sumu nanj treba obiskati ginekologa, ki bo predpisal primerno zdravljenje.

Bolečina pri globoki penetraciji

Bolečina, ki med globoko penetracijo izhaja iz materničnega vratu, je sicer pogosta v nekaterih pozah. »Maternični vrat je občutljiv del telesa, najbolj v obdobju okoli menstruacije, ko je vagina praviloma tudi bolj suha,« je povedala Michaelova.

Kadar pa se ostra bolečina pojavlja vsakič med penetracijo, ne glede na pozo in obdobje v mesecu, se je treba obrniti na zdravnika in poiskati razlog zanjo.

FOTO: Iurii Sokolov/Gettyimages

Endometrioza

Stalna bolečina, ki se med intimnim aktom pojavi v predelu male medenice, je lahko znak endometrioze. Ta po ocenah prizadene približno enajst odstotkov žensk.

Gre za stanje, pri katerem je tkivo, ki tvori notranjo plast maternice, tudi zunaj maternične votline. Natančen vzrok ni znan, na težavo pa opozarja omenjena bolečina, tako kot kronične bolečine v spodnjem delu trebuha in boleče menstruacije.

Zdravljenje endometrioze je individualno in odvisno od simptomov.

Erektilna disfunkcija

Eden od vzrokov zanjo je koronarna arterijska bolezen. Zaradi zamašenih arterij je oviran krvni pretok, s tem je moten tudi dotok krvi v intimne organe, zato se pojavi nezmožnost doseganja erekcije.

»Če težava vztraja, obiščite zdravnika. Kaj lahko so zaradi slabega krvnega pretoka prizadeti tudi drugi organi, ne le intimni,« svetuje Michaelova.

FOTO: Abir Bhattacharya/Gettyimages

Genitalne bradavice

Pogosta spolno prenosljiva bolezen velikokrat ostane neopažena. A ker genitalne bradavice lahko povzročajo raka materničnega vratu in druge oblike raka, jih je pomembno odkriti in čim prej zdraviti.

Prav zgodnja diagnostika je ključna za uspešno zdravljenje rakavih obolenj, zato je treba ob sumu na genitalne bradavice takoj poiskati zdravniško pomoč.

Pekoča ali srbeča nožnica

Če vas pogosto ali stalno peče ali srbi nožnica, gre lahko za glivično vnetje ali bakterijsko vaginozo. »Glivično vnetje se razvije, ko je porušeno glivično ravnovesje v intimnem predelu.

Razlogi so različni, od spremenjenega hormonskega ravnovesja do uporabe agresivnih mil ali drugih pripomočkov, namenjenih intimni negi. Lahko je tudi posledica padca odpornosti,« je povedala Michaelova.

Ker je okužba nalezljiva in lahko prizadene tudi partnerja, jo je treba primerno zdraviti. Tako kot bakterijsko vaginozo. Ali gre za glivično ali bakterijsko okužbo, lahko določi le zdravnik, ki nato predpiše primerno zdravljenje.

Stalno vzburjenje

Medtem ko imajo nekateri težave z doseganjem vzburjenja, je pri nekaterih ravno nasprotno in doživljajo stalno vzburjenje. Pri ženskah to med drugim pomeni doseganje klitorisnih vrhuncev tudi v situacijah, ko nikakor niso zaželeni.

»Težava ni tako zabavna, kot se morda zdi. V resnici je zelo boleča, vir zadrege in znatno poslabša kakovost življenja,« navaja Nelsonova in priporoča obisk ginekologa in terapevta, specializiranega za zdravje medeničnega dna, ki bo diagnosticiral in pravilno zdravil sindrom stalnega vzburjenja.