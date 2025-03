Te stvari pri partnerju nikoli ne izgubijo čara

Kaj moške privlači na ženski in kaj ženske privlači na moških, je vprašanje, ki ponuja neskončno odgovorov, a nekateri se vendarle ponavljajo in nikoli ne izgubijo čara. Privlačnost je veliko več kot le videz, vse bolj poudarjajo poznavalci.

Smisel za humor

Kdor vas zmore nasmejati, tudi ko vam ne gre najbolje, je vreden vaše naklonjenosti, še lepše pa je, če nas partner toliko pozna, da to obvlada prav on. Če vam zna že zjutraj izvabiti nasmeh na usta, naj bo s kavo ali šalo, cenite njegov trud, saj bi vas rad osrečil in spravil v dobro voljo, tudi če se sam morda ne počuti prešerno.

Samozavest

Samozavestni ljudje niso samo bolj seksi, ampak so privlačni še na številne druge načine, saj izžarevajo življenjsko moč in energijo, na katero se vsak rad priklopi. Pozitivna samozavest, s katero se nekdo ponaša, sporoča drugim, da je življenje lepo in da se je pomembno truditi za cilje in za ljubljeno osebo.

Sočutje

Sposobnost, da se partner lahko postavi v kožo drugega, je zelo pomembna, saj partner ne samo čuti, ampak lahko tudi svetuje partnerju, kaj lahko stori, da bo bolje. Z leti, ko se začne spreminjati tudi zdravje, je ta lastnost vse bolj zaželena.