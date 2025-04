Te sobne rastline uspevajo tudi najbolj pozabljivim

Svoj dom bi radi oplemenitili z zelenjem in vanj vnesli pridih narave, a z lončnicami niste najbolj spretni. Te se zaradi prenatrpanega urnika, pogoste odsotnosti od doma, pozabljivosti ali preprosto zato, ker njihovi negi niste kos, od vas hitro poslovijo.

Torej izberite takšne, ki ne zahtevajo veliko pozornosti in uspevajo, četudi se njihova zemlja med posamičnimi zalivanji povsem posuši. Tu je pet takšnih, ki vas ne bodo razočarale. In vi ne boste razočarali njih.

Aloje vera

Pomembno je, da ima v loncu dovolj prostora za razvoj korenin. Obožuje sončno svetlobo, zato jo lahko postavite na okno na vzhodni ali južni strani doma. Z leti ima vse raje senco, zato jo po dveh ali treh letih premaknite stran od neposrednega sonca, a še vedno v svetel del stanovanja. Aloje vera poleti lepo uspeva tudi na prostem, v vročih mesecih jo zalivajte enkrat na teden, pozimi je dovolj enkrat na mesec.

Ker ima mesnate liste, za aloje vero ne bo usodno, če jo boste kdaj pozabili zaliti. FOTO: Tanya Paton/Getty Images

Ker ima mesnate liste, zanjo ne bo usodno, če jo boste kdaj pozabili zaliti. Ko rastlina dozori (po štirih, petih letih), lahko liste odrežete in iz njih iztisnete sok, ki je odličen za naravne obrazne maske. A pozor: čeprav je koristna za ljudi, je strupena za hišne ljubljenčke. Bela snov tik pod povrhnjico lista vsebuje spojine, imenovane saponini in antrakinoni (zlasti alojin), ki so lahko škodljivi za živali in ob zaužitju povzročijo prebavne težave ali celo zastrupitev. V čistem gelu iz notranjosti lista je teh snovi bistveno manj.

Taščin jezik

Poznan je tudi pod imenom sanseverija ali sabljica, in sicer zaradi listov, ki spominjajo na sabljo. Lončnica je idealna za spalnice, saj ponoči v zrak sprošča kisik. Dobro prenaša tudi senčna mesta, ne moti je suh zrak, v toplejših mesecih jo zalivajte dvakrat ali trikrat mesečno, pozimi pa le, ko se zemlja povsem osuši.

Taščin jezik je nezahteven, a nevaren za domače živali, v njem so namreč saponini, ki lahko pri zaužitju povzročijo zastrupitev. Rastlina sicer ni smrtonosna, a lahko izzove precej neprijetne simptome.

Taščin jezik je nezahteven.

Krasula

Ta rastlina ima mesnate lističe, ki spominjajo na kovance, zato jo imenujejo tudi drevo denarja. Po feng šuju velja za rastlino, ki privablja materialno bogastvo, in jo je priporočljivo postaviti blizu vhodnih vrat. Dobro uspeva tudi v majhnem lončku in potrebuje zelo malo vode. Poleti jo zalivajte enkrat, največ dvakrat mesečno, pozimi zadostuje enkrat mesečno. Krasula vsebuje toksine, ki lahko pri živalih, če jo zaužijejo, povzročijo različne težave.

Kemične spojine še niso povsem raziskane, so pa simptomi zastrupitve dobro dokumentirani in se odražajo kot bruhanje, utrujenost, zmedenost, nestabilna hoja in v redkih primerih epileptični napadi.

Listna begonija

S svojimi vijolično-rožnato-zelenimi vzorci na listih poživi vsak prostor. Potrebuje precej svetlobe, vendar ne neposrednega sonca, razen pozimi.

Z vijolično-rožnato-zelenimi vzorci na listih poživi vsak prostor. FOTO: Dipakkumar Talati/Getty Images

Zalivajte jo le občasno, in sicer takrat, ko opazite, da je zgornji sloj zemlje res suh. V begonijah, predvsem v korenikah, lahko pa tudi v listih in steblih, so netopni oksalati, ki dražijo ustno votlino in prebavni trakt živali, predvsem mačk, psov in glodavcev, v večjih količinah lahko povzročijo tudi resnejše težave.

Dracena

Zelo odporna rastlina, ki potrebuje le nekaj dnevne svetlobe in občasno zalivanje. Če jo pozabite zaliti mesec ali dva, brez skrbi, pomembno je le, da ima dovolj velik lonec za prosto rast korenin. Po zalivanju si bo rastlina hitro opomogla in znova zasijala. Dracene vsebujejo saponine, naravne kemikalije, ki so za ljudi večinoma nenevarne, lahko pa pri psih in mačkah povzročijo zastrupitev.