Te rastline z vrta preženejo mačke

Če je vaš vrt priljubljeno mesto za vaše ali sosedove mačke, najbrž niste najbolj veseli. Ljubke človekove spremljevalke lahko namreč na gredicah, tudi z iztrebki, povzročijo nemalo škode. Ne bodo pa se na njem zadrževale, če boste nekaj prostora na vrtu namenili rastlinam, ki jih samosvoje, a na srečo tudi izbirčne mačke ne marajo. Poglejte nekaj takšnih, ki ne bodo razočarale.

Od sivke do origana

Sivka je ena najučinkovitejših rastlin za odganjanje mačk, poleg tega s svojim videzom lepo popestri okolico. Neljube goste odganja vonj njenih listov in cvetov, tako da je učinkovita vse leto. Uspeva na sončnih legah in dobro prenaša sušo, zasadite jo ob robu vrta in mačke ne bodo zahajale nanj.

Vonj limonskega timijana je zanje premočan. FOTO: Yuliia Bilousova/Getty Images

Koristen tako v kuhinji kot tudi pri odganjanju kosmatink je rožmarin. Te, čeprav zanje ni strupen, ne prenesejo njegovega vonja. Za vzgojo ni zahteven, le v hladnejših delih države ga je pozimi treba zavarovati pred mrazom. Vinska rutica je zimzeleni grm, ki ima grenak okus in oddaja neprijeten vonj, ki ga mačke ne marajo. Uspeva na soncu, ne potrebuje veliko nege in raste tudi v slabši zemlji. Okoli gredic zasadite limonski timijan. Aromatična, nizka trajnica je znana po svežem vonju po limoni in nežnem okusu. Limonski timijan je priljubljen v kulinariki in na okrasnih in zeliščnih vrtovih, njegov močan vonj pa je tisti, ki prežene mačke.

Še ena koristna zeliščna rastlina, ki odganja mačke, komarje in druge škodljivce, je origano. Najmočnejši je zasajen v kombinaciji z drugimi rastlinami, ki jih te živali ne marajo, kot so sivka, timijan in meta.

Strahopetna mačka bo odgnala mačke. FOTO: Elena Pochesneva/Getty Images

Strahopetna mačka

Naravni zaščitnik pred mačkami in tudi komarji je citronela. Posadite jo ob vrt, zaradi vonja, ki ga oddaja, se ji bodo živali izognile. Že njeno ime pove, da rastlina, imenovana strahopetna mačka (Coleus canina), odganja mehkotačke. Njen vonj spominja na amonijak, ki ga mačke in psi preprosto sovražijo. Je iz družine met, zato je zelo nezahtevna za vzgojo in uspeva na gredi ali v loncu ter na soncu ali senci. Čeprav mačja meta mačke privlači, jih lahko dejansko odvrne od namere, da bi obiskale vrt. Ko namreč naletijo nanjo, se z njo tako zaposlijo, da pozabijo na ostale zasajene površine. Posadite jo na robu vrta in z njo zamotite obiskovalke. Druga iz te družine, ki uspešno odganja mačke, je poprova meta. Rada ima sonce ali polsenco in vlažno, rodovitno prst. Poleti cveti v nežno vijoličasti barvi.

Rastlina kari ni, kot mnogi mislijo, mešanica začimb za kari, gre za čisto drugo rastlino, imenovano tudi smilj ali laški smilj. Je sivozelen, aromatičen grmiček, ki izvira iz Sredozemlja. Trajnica, ki zraste od 30 do 60 centimetrov visoko, ima ozke liste in poleti razvije majhne rumene cvetove. V kuhinji ni uporabna, pogosteje jo gojijo kot okrasno rastlino, za aromaterapijo in odganjaje mrčesa ter mačk.