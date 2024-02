Tako uredite omaro s čevlji, da bo v njej dvakrat več prostora

V omarah, kjer shranjujemo čevlje, je včasih težko ohranjati red. Čevlji so že sami po sebi umazani in če jih ne očistimo po vsaki uporabi, se hitro zgodi, da se moramo lotiti čiščenja celotne omare. Navadno pa so tovrstni prostori za shranjevanje tudi zelo natrpani. Veliko število čevljev, sploh, če so v omari pari od vseh članov družine, hitro povzroči kaos, pa tudi pomanjkanje prostora. A omara je še vedno lahko videti urejeno. Ne verjamete? Berite dalje.

