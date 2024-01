Tako shranite verige lučk, da se ne bodo zapletle do naslednjega leta

Konec praznikov pomeni konec veselega decembra in božične okrasitve. Nekateri okrašena drevesca tradicionalno pustijo postavljena do februarja, nekateri celo dlje. V vsakem primeru so nasveti, kako čim hitreje in učinkovito pospraviti praznično okrasitev, gotovo dobrodošli. Danes svetujemo, kako shraniti dolge verige lučk, da se do naslednjega prazničnega obdobja ne bi zapletle.

