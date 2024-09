Tako preprečimo, da bi mraz poškodoval glinene lonce

Poletje se je poslovilo in počasi vstopamo v hladnejšo polovico leta. Preden pridejo prve zmrzali, je pomembno, da se lotimo temeljitega pospravljanja vrta. To vključuje odstranjevanje odpadlega listja, posušenih cvetov, stebel in drugih organskih ostankov, ki so se nabrali skozi sezono. Čeprav lahko listje ponekod pustimo kot naravno zastirko, preveč odpadnega materiala lahko povzroči nastanek plesni, gliv in škodljivcev, ki bodo v zimskih mesecih le še bolj razširili svoje delovanje.

Več na deloindom.si.