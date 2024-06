Tako pravilno osvetlite kotičke na domačem vrtu

Pri osvetlitvi zunanjih prostorov gre za načrtovanje in celostno zasnovo, podobno kot v notranjih prostorih. Osnovni svetlobni načrt se pripravi hkrati z načrtovanjem hiše in vrta, postavitev pa se izvede, ko so nameščeni vsi objekti in zasajene rastline. Najbolje je za to najeti krajinskega arhitekta, ki bo celostno zasnoval vrt in okolico hiše, v to pa bo vključena tudi osvetlitev vrta.

