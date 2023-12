Tako poskrbite, da božični okraski ne bodo padali z drevesca

Z okraševanjem novoletnega drevesca v naš dom pride ogromno veselja. Prazniki so namreč čas, ki si ga velja vzeti za svoje najdražje in nadoknaditi zamujeni čas, ki si ga nismo uspeli vzeti med letom. Hkrati pa obilica obiskov v našem domu predstavlja tudi večjo verjetnost, da se bo kdo preveč približal božični jelki in z nje po nesreči sklatil kakšen okrasek. Prav tako nevarnost, da bi se te razbili, predstavljajo otroci in hišni ljubljenčki, katerih pozornost kaj hitro uide k svetlečim bunkam.

Več na deloindom.si.