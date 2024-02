Tako poskrbite, da bo televizijski ekran videti bolj elegantno

Naše dnevne sobe, spalnice in včasih celo nekateri drugi prostori, so pogosto osredinjeni na televizijski sprejemnik. Ta je nekakšno središče pozornosti, vanj je usmerjeno pohištvo, nekatero je na podlagi mer televizorja celo izdelano po meri. A treba je priznati, da televizor v estetskem smislu ni vedno pika na i naših prostorov. Ogromna črna površina z ostrimi robovi naš interier včasih celo kvari in ni videti nič kaj očem prijetno.

Več na deloindom.si.