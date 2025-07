Tako pogosto bi morali poleti menjati posteljnino (pogosteje, kot si mislite ...)

Strokovnjakinja za notranje oblikovanje Chloe Barrow svetuje, kako pogosto prati posteljnino, da bo spanje zdravo in prijetno.

Vročina v kombinaciji z vlago ustvarja idealne pogoje za bakterije in pršice, ki se nabirajo v tkaninah. Poleti se bolj potimo, kar lahko povzroči madeže in neprijetne vonjave.

FOTO: Juliek2/Shutterstock

Chloe priporoča, da poleti posteljnino perete vsaj enkrat tedensko, idealno pa je na vsake tri do štiri dni. Sploh, če spite brez pižame ali se močno potite.

Posebej dosledni in pozorni naj bodo alergiki, astmatiki in ljudje z občutljivo kožo.

Kako ohraniti posteljnino svežo med pranji?

Z rednim zračenjem spalnice in postelje in z uporabo naravnih materialov, kot sta bombaž in lan.

Kako pravilno prati posteljnino?

Perite jo vsaj pri 60 stopinjah Celzija, da uničite bakterije in pršice.

Izogibajte se mehčalcem, ki lahko dražijo kožo.

FOTO: Biserka Stojanovic/Gettyimages

Prevleke za vzglavnike menjajte pogosteje, saj so najbolj v stiku s kožo in lasmi.

In vedite: redno vzdrževanje posteljnine ni le stvar udobja, temveč tudi zdravja, piše 24sata.hr.