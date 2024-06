Tako pogosto bi morali očistiti pipo

Prostori, kjer se zadržuje voda, so odlični za razvoj bakterij in plesni, zato je pomembno, da takšne kotičke v svojem domu redno in temeljito čistimo. Še posebno ključna je redna higiena v kuhinji in kopalnici, kjer imamo opravka z najrazličnejšo umazanijo. Umivalnik in korito zato pogosto potrebujeta generalno čiščenje, včasih pa se zgodi, da na del, ki je izjemno pomemben, malce pozabimo. Govorimo o pipi, ki je prav tako lahko zbirališče nesnage, če je ne čistimo redno.

