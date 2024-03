Tako opremite spalnico v skandinavskem slogu

Skandinavski slog opremljanja ostaja priljubljen ne glede na druge trende v notranjem oblikovanju, ki se pogosto in hitro spreminjajo. Za skandinavski slog so značilne preproste in izčiščene linije, ki delujejo minimalistično, a zaradi uporabe lesa hkrati top­lo in prijetno. Ta slog opreme lahko uporabimo v spalnici, saj za dober spanec potrebujemo umirjen in urejen prostor.

