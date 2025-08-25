Tako oblika dojk razkriva, kakšna je v postelji

Italijanski seksolog Pietro Lorenzoni je ženske dojke glede na obliko poimenoval po sadju: melone, grenivke, hruške, limone, pomaranče, češnje in izpeljal tezo, da oblika tega dela telesa vpliva na značaj ter obnašanje v postelji.

Dejstvo sicer je, da njegove teorije ne temeljijo na znanstvenih študijah in da nobena neodvisna raziskava ni potrdila povezave med obliko oprsja in značajem ali spolnim vedenjem. Kritiki opozarjajo, da gre za čisto psevdoznanost.

FOTO: Gettyimages

Kaj pa pravi Lorenzoni?

Na kratko:

Melone: rada uživa v hrani, želi biti občudovana, ni pa najbolj navdušena nad seksom

Grenivke: ženske s takšno obliko dojk na prvi pogled delujejo erotično, a bolj, kot na sam seks prisegajo na nežnost.

Hruške: dame, katerih dojke po obliki spominjajo na to sadje, cenijo ljubezen v vseh oblikah in ne zavračajo romance, v vsakem primeru pa težijo k neodvisnosti.

FOTO: Gettyimages

Limone: živahne in spontane ženske, prav takšne so tudi med rjuhami.

Pomaranče: samozavestne dame, ki bolj kot seks cenijo pogovore in stabilno partnerstvo.

Češnje: drobne prsi, ženske s takšnimi se rade zabavajo, so inteligentne in srednje seksualno motivirane, piše portal comgeniusbeauty.com.