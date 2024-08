Tako lahko uredite otroško sobo po načelih feng šuja

Feng šuj je starodavna kitajska veda o harmoniji v našem okolju, domovih in našem življenju. Izhaja iz filozofije, ki govori o povezanosti vsega, kar obstaja, in temelji zlasti na teoriji življenjske sile či, teoriji o jinu in jangu, teoriji o petih elementarnih fazah spremembe (petih elementih) in sistemu osmih trigramov (oziroma 64 heksagramov). Vsi sicer ločeno nastali sistemi so povezani v enoten filozofski sistem, ki je osnova vseh tradicionalnih kitajskih ved.

