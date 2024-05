Ta trik morate poznati, če imate na oknih pritrjene komarnike

Navdušenje nad pomladjo navadno kaj hitro skali brenčanje mrčesa, na katerega smo v zimskih mesecih skoraj da ne pozabili, da obstaja. In ko nam pričnejo nagajati prvi komarji v sezoni, se kaj hitro odpravimo po najrazličnejše vrste zaščite, s katero se lahko pred njimi obranimo. V boju proti nadležnim komarjem smo si ljudje izmislili že marsikaj. Od električnih loparjev, do naravnih eteričnih olj, ki naj bi jih odganjala. Seveda pa med najpogostejše obrambe sodijo komarniki, ki jih pritrdimo na okna in tako preprečimo, da bi komarji vstopili v naš dom.

