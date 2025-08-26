TESTIRALI SMO

Ta ročni bazenski sesalnik je učinkovit in zmogljiv

Aiper pilot X1: brezžična zasnova, spodoben motor in enostavno vzdrževanje
Fotografija: Bazenski ročni sesalnik aiper pilot X1 se kar dobro obnese. FOTO: Staš Ivanc
Bazenski ročni sesalnik aiper pilot X1 se kar dobro obnese. FOTO: Staš Ivanc

Staš Ivanc
26.08.2025 ob 11:00
Staš Ivanc
26.08.2025 ob 11:00

Čas branja: 2:19 min.

V zadnjih dveh letih smo preizkusili že več Aiperjevih robotkov za čiščenje bazena, ki nam olajšajo vzdrževanje. A ker kopalne sezone še ni konec – upajmo –, si oglejmo še njihov ročni bazenski sesalnik nove generacije aiper pilot X1. Vsekakor so tovrstni sesalniki bolj funkcionalni kot tisti, ki jih priključimo na bazensko črpalko.

Enostavna uporaba

Njegova brezžična zasnova in teleskopski ročaj uporabniku omogočata, da se brez težav premika okoli bazena, saj nima električnega kabla, zato je sesalnik primeren za različne oblike in velikosti bazenov ter omogoča enostavno čiščenje tudi težje dostopnih mest, kot so stopnice ali letvice lestve.

45 minut zdrži baterija.

Seveda pa je premajhen za tiste večje bazene; tam je primernejši kakšen močnejši in zmogljivejši robot iz Aiperjeve ponudbe, denimo, letos preizkušeni premijski model scuba X1 ali lani testirani scuba N1 pro (oba znata očistiti ne le tla, ampak tudi stene bazena).

Dvojni pralni filter

Pilot aiper X1 je opremljen z razmeroma močnim motorjem, ki omogoča dovolj učinkovito sesanje tako drobnih delcev kot večjih odpadkov, kot so listi in vejice. Ima dvojni filter, enega za večje in drugega za manjše delce, umazanijo pa na koncu preprosto stresemo iz posodice in speremo filter. Litij-ionska baterija omogoča do 45 minut delovanja z enim polnjenjem, kar je običajno dovolj za čiščenje večine domačih bazenov; tako in tako se nam po četrt ure ne da ravno več. Baterija se polni približno dve uri in pol. Vse skupaj tehta dobre tri kilograme, kar je zelo obvladljivo.

Sesalnik je precej učinkovit pri pobiranju večjih odpadkov, kot so listi in vejice, pa tudi žuželke. Če pa se v bazenu pogosto nabirajo tudi zelo drobni delci, kot je pesek, je morda dobro razmisliti o močnejšem (in dražjem) robotskem sesalniku. Dobro pa je, da sesalnik deluje tako v sladki kot slani vodi, kar je velik plus za tiste, ki imajo doma sistem za slano vodo. In cena? Pri nas je treba za pilota X1 odšteti od 200 do 250 evrov.

Enostavno praznjenje in čiščenje filtrirne posodice FOTO: Staš Ivanc
Enostavno praznjenje in čiščenje filtrirne posodice FOTO: Staš Ivanc

Teleskopska palica nam omogoči, da dosežemo tudi bolj oddaljene dele bazena. FOTO: Staš Ivanc
Teleskopska palica nam omogoči, da dosežemo tudi bolj oddaljene dele bazena. FOTO: Staš Ivanc

