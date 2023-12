Svinjska rebrca po receptu Mojmirja Šiftarja

Ko smo govorili z Mojmirjem Šiftarjem, se je ravno prebijal skozi ljubljansko gnečo do studia, v katerem snemajo novo, deseto sezono MasterChefa Slovenija. Govorili smo o tem receptu in rebrcih nasploh, ob čemer je za začetek pojasnil: »Rebrca me vedno spominjajo na čas kolin. Ker ne gredo v klobase, se jih je prekadilo ali speklo.«

Več na Odprti kuhinji.