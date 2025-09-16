  • Delo d.o.o.
Stil

Sveža jabolka: Apple predstavil novo generacijo iphonov z novim dizajnom

Plusa ni več, je pa supertanki air.
Izvršni direktor Appla Tim Cook z novim iphonom 17 pro FOTO: Justin Sullivan/Getty Images/AFP

Izvršni direktor Appla Tim Cook z novim iphonom 17 pro FOTO: Justin Sullivan/Getty Images/AFP

Supertanki iphone air FOTO: Manuel Orbegozo/Reuters

Supertanki iphone air FOTO: Manuel Orbegozo/Reuters

Apple watch 11 v titanovi verziji FOTO: Manuel Orbegozo/Reuters

Apple watch 11 v titanovi verziji FOTO: Manuel Orbegozo/Reuters

Nadgrajene slušalke airpods pro 3 FOTO: Justin Sullivan/Getty Images/AFP

Nadgrajene slušalke airpods pro 3 FOTO: Justin Sullivan/Getty Images/AFP

Izvršni direktor Appla Tim Cook z novim iphonom 17 pro FOTO: Justin Sullivan/Getty Images/AFP
Supertanki iphone air FOTO: Manuel Orbegozo/Reuters
Apple watch 11 v titanovi verziji FOTO: Manuel Orbegozo/Reuters
Nadgrajene slušalke airpods pro 3 FOTO: Justin Sullivan/Getty Images/AFP
Staš Ivanc
 16. 9. 2025 | 08:41
Ameriški Apple je na svojem tradicionalnem septembrskem dogodku predstavil najnovejše iphone, ki nosijo oznake 17, 17 pro in pro max, novo serijo pametnih ur watch 11, SE 3 in ultra 3 ter slušalke airpods pro 3.

Povsem nov pa je iphone air, ki se lahko pohvali z izjemno tankostjo ohišja, ki v debelino meri le 5,6 milimetra (navadni iphone 17 ima 8 mm). Pokazali so tudi novi operacijski sistem iOS 26 (in WatchOS 26 za ure), ki prinaša številne izboljšave, še posebej na področju spremljanja zdravja in telesne aktivnosti.

Zmogljivi in lepi telefoni

Pomembna novost je tudi novi procesor A19 pro, ki poganja modele pro, pro max in air ter prinaša večjo nevralno moč za funkcije umetne inteligence. A čeprav je Apple v preteklosti veliko stavil na svojo UI, imenovano Apple Intelligence, ji je tokrat namenil manj pozornosti. Kar v bistvu niti ni nenavadno, saj je Google na tem področju več korakov pred njim s svojo umetno inteligenco, imenovano Gemini.

Navadni iphone 17 je prejel nov zaslon, imenovan ProMotion, ki je bil v preteklosti rezerviran za modele pro, poleg večje diagonale (6,3 palca) in visoke svetilnosti do 3000 nitov pa prinaša tudi 120-herčno osveževanje slike, kar pomeni gladko premikanje, pa naj gre za brskanje po spletu ali pa igranje iger. Zelo dobrodošla je tudi novost, da imajo že osnovne različice telefonov konkretnih 256 gigabajtov shrambe.

Supertanki iphone air FOTO: Manuel Orbegozo/Reuters
Supertanki iphone air FOTO: Manuel Orbegozo/Reuters

Iphone 17 ima odslej novo ultra širokokotno kamero z 48 milijoni slikovnih točk (v iphonu 16 je imela 12 MP), iphone 17 pro in pro max pa imata novo telefoto kamero s prav tako 48 megapiksli in štirikratno optično povečavo slike. Lanska proja sta imela petkratno optično povečavo, a na račun večje ločljivosti so zdaj tudi fotografije z osemkratno (optično-digitalno) povečavo tako rekoč brez izgub. Vsi modeli pa so dobili novo selfie kamero z 18 milijoni točk, samodejnim ostrenjem in – zelo zanimivo – optično stabilizacijo slike (kot nalašč za vlogerje).

Poslovila pa se je različica telefona plus, se pravi osnovni iphone z večjim zaslonom. Zato pa so toliko več pozornosti namenili iphonu air, ki se pohvali s supertankim ohišjem iz titana, ki je resda malce težji od aluminija, a zato precej močnejši. Poleg tega je zaščiten še s keramiko, ki je menda sila prijetna na otip.

Poskrbeli so tudi za novosti pri kamerah.

Šminkerske nosljive naprave

Nove ure watch 11 so tanjše in imajo bolj odporno steklo. Dodali so tudi sistem za opozarjanje na povišan krvni pritisk (za zdaj le v ZDA), podporo za mobilna omrežja 5G in izboljšano upravljanje z energijo. Watch SE 3 prinaša nov S10 čip z 5G povezljivostjo in nove funkcije za sledenje zdravju, kot sta merjenje temperature zapestja za sledenje ovulaciji in opozarjanje na spalno apnejo. Super premijska ura ultra 3 pa ima širokokotni oled zaslon z manjšimi robovi in izboljšano satelitsko povezljivost za nujne primere. Slušalke airpods pro 3 so prav tako doživele nadgradnjo, vključno z izboljšanim aktivnim odstranjevanjem hrupa iz okolice, prevajalsko funkcijo Live Translation in izboljšano življenjsko dobo baterije.

Apple watch 11 v titanovi verziji FOTO: Manuel Orbegozo/Reuters
Apple watch 11 v titanovi verziji FOTO: Manuel Orbegozo/Reuters

Za konec pa še cene: za iphone 17 bo treba odšteti 1010 evrov, za modela 17 pro in 17 pro max 1380 in 1540 evrov, tanki iphone air pa stane 1280 evrčkov. Urice stanejo od 450 evrov naprej za serijo 11, od 270 za SE 3 in od 900 evrov dalje za ultra 3, medtem ko nas bodo slušalkah airpods pro 3 olajšale za 260 evrov. Kar zasoljeno, ampak tega smo pri Applu že vajeni, njegovi oboževalci pa tudi.

Nadgrajene slušalke airpods pro 3 FOTO: Justin Sullivan/Getty Images/AFP
Nadgrajene slušalke airpods pro 3 FOTO: Justin Sullivan/Getty Images/AFP

5,6 mm meri v debelino novi iphone air.

