Svetovna revolucija spanja nastaja v Sloveniji: obeta se ležišče, ki ga poganja umetna inteligenca

Glede na raziskave ima večina ljudi velike težave z izbiro pravega ležišča. Marsikdo tudi ne ve, kako jih sploh izbrati in kako primerjati. Zato je približno 25 odstotkov ljudi že takoj po nakupu nezadovoljnih z udobjem ležišča. Prav tako pa ima vsak posameznik še svoje potrebe, način spanja in morebitne težave, kar prodajalcem še dodatno otežuje popolno svetovanje. Kot odgovor vsem tem zagatam so v Sloveniji razvili revolucionarno novost na področju spanja, gre namreč za simulator ležišča, ki ga poganja umetna inteligenca. Pravijo, da je celo prvi te vrste na svetu.

Personaliziran spanec je menda občutno slajši. FOTO: Ljupco/Getty Images

»Dormeo simulator ležišča vsakemu posamezniku z umetno inteligenco glede na potrebe, način spanja in težave oblikuje povsem personalizirano ležišče. Med ležanjem lahko, ne da vstajate, kar je izredno pomembno, primerjate in spreminjate konfiguracijo ležišča, in tako dobite vam najbolj primerno. Tako si vsak oblikuje svoje, prav zanj. Vsakdo dobi tudi brezplačno kodo za svoje ležišče,« je na predstavitvenem dogodku seznanil Sandi Češko, ustanovitelj blagovne znamke Dormeo.

Vesna Virant, vodja blagovne znamke, pa dodaja, da predstavljena novost povsem spreminja nakupovalno izkušnjo ležišč: »Kot prvi na svetu smo združili v nov koncept tri ključne trende, uporabo množične prilagoditve oziroma mass-customisation, tehnologiji umetne inteligence in virtualne resničnosti pa še ekološki vidik. Verjamemo, da bo to nova globalna smer razvoja na področju spanja in nakupa ležišč.«

Zabavna in cenovno dostopna

Predstavitev te novitete ni naključje. Ležišče je namreč le eden od najpomembnejših dejavnikov kakovostnega spanca. Kot največjo zagato pri nakupu je Češko izpostavil tudi težavnost izbire. »Ljudje se soočajo z velikimi izzivi pri razumevanju razlik med tolikšno izbiro ležišč. Težko je določiti resnične razlike, razen tega, da je eno bolj mehko in drugo malce bolj trdo,« je Češko strnil svoja opažanja. Zato pa Dormeov simulator ležišča, ki ga poganjata tehnologiji umetne inteligence in virtualne resničnosti, spreminja vsa mogoča pravila igre.

Nobenih kompromisov več, nobenih napačnih odločitev.

Prejšnje nezadovoljstvo bo pri nakupu takšnega ležišča postalo na lepem zabavno. »Ta preboj bo pomenil tudi konec frustracij pri nakupu. Nobenih kompromisov več, nobenih napačnih odločitev, le še popolna podpora in udobje za vsakega posameznika. To velja tudi za pare, ki si delijo posteljo. V raziskavah smo namreč ugotovili, da ima večina ljudi precejšnje težave, da izbere ustrezno ležišče,« je dodala Vesna Virant.

Zaradi proizvodnje v Sloveniji (Made in Slovenia) in lastnega znanja so personalizirana visoko kakovostna ležišča cenovno dostopna, dosegljiva. Vsako je po eni strani prilagojeno potrebam posameznika, po drugi pa tudi njegovemu proračunu. Pa še to: vsakemu posamezniku izdelajo ležišče glede na potrebo, zato niso potrebne prav nobene zaloge, kar novosti daje še toliko močnejšo ekološko noto.