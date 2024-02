Svetovalnica: Sosed nam ovira uporabo služnostne poti - kaj lahko storimo

Spoštovani,

partner je leta 1981 kupil parcelo v Šuici (Dobrova). Takrat se je dogovoril tudi za služnostno pot za hojo in vožnjo z vsemi vozili. To je tudi plačal in vpisal v kataster.

Sosed, ki meji z njim, trdi, da to ne obstaja in da je dotično pot kupil on. Postavil je celo betonsko ograjo, za katero ni dobil soglasja mojega partnerja. Ograjo je postavil tudi na najino parcelo. Zemljišče si je enostavno prilastil in nam hkrati zaprl pot do hiške. Do nje sedaj lahko pridemo samo peš, pa še to težko. Avtomobila nimamo kje parkirati, pustimo ga lahko le na cesti.

Kaj lahko naredimo? Na parceli praktično ne moremo delati nič. Zaradi postavitve ograje nam je posekal tudi nekaj dreves. Nastala je ogromna škoda.

Želimo, da ograjo umakne in nam vrne zemljišče. Komu se lahko pritožimo?

Lep pozdrav!

- Dinka

