Svetovalnica: Pred nakupom hiše smo ugotovili, da ni skladna z gradbenim dovoljenjem - kaj storiti

Pozdravljeni.

Sem pred nakupom hiše v tretji gradbeni fazi, ki sicer ima gradbeno dovoljenje iz leta 2005, a se mere oziroma nakloni strehe ne ujemajo z načrti oziroma z gradbenim dovoljenjem.

Zanima me, če se da to urediti po kakšni lažji poti ali se potrebuje novo gradbeno dokumentacijo in koliko nas to lahko stane?

V upanju na pozitiven odgovor Vas lepo pozdravljam.

- Sebastjan

Nasvet strokovnjakinje preberite na deloindom.si.