Svetovalnica: Kdo ima predkupno pravico - solastnik ali kmet

Pozdravljeni.

Solastnik hiše in dvorišča nam je pripravljen prodati svoj del hiše, svoj del dvorišča in vrt, ki je kmetijsko zemljišče. Pri dvorišču so tretjinski solastniki še ljudje, ki imajo v lasti sosednjo hišo. Tako imamo dvorišče vsak v eni tretjini - mi, prodajalec in hiša zraven.

Zanima me, kdo ima predkupno pravico, ko se prodaja v kompletu. Ima predkupno pravico kmet ali jo imamo mi, ki smo solastniki hiše in dvorišča in ali imamo potem predkupno pravico pred sosedi, ker smo mi solastniki hiše in dvorišča, oni pa samo dvorišča?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

- Miha

