Svetovalnica: Kako legalizirati dvig mansarde

Starša, ki sta zdaj že pokojna, sta hišo oziroma dvojček zgradila pred letom 1967 in tudi vselitev je bila prej. Okrog leta 1970-72 pa se je hišo nadgradilo oziroma dvignilo za 1,2 m. Dvig je bil narejen s kompletno streho (z ostrešjem in kritino).

Ali je treba narediti legalizacijo dviga in kakšen je postopek, na koga se je treba obrniti? Ali so starši kaj uredili, ne vem, za samo stavbo v prvotnem stanju je gradbeno in lokacijsko dovoljenje z vsemi prispevki urejeno že v letu 1962-65. Lokacija je Ljubljana.

Stanka

Tudi midva z ženo imava vprašanje glede gradnje v letih 1987- 1995.

Leta 1986 sva pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše (K+ VP + M) in jo leta 1988 spravila pod streho. Tlorisno najina hiša ne odstopa od dimenzij, navedenih v projektu, odstopa pa po višini. Hišo sva dogradila v letu 1995 in se z družino vselila v letu 1999. Vpisa v kataster še nimava, ker nikoli ni bilo denarja za to, ampak sva začela urejati tudi to, zadeva pa še ni urejena zaradi spornega lastništva parcele od 7 m2. A bistvo mojega pisanja je v nadaljevanju ...

Pred časom sem nekje bral glede neskladnih gradenj in tudi mene je glede tega malo zaskrbelo. Ker nama je pri gradnji ostalo nekaj opeke, nama je zidar tedaj za pribl. 70 cm dvignil kolenčni zid. Ker takrat kot mladi graditelj pri 27 letih nisem vedel, kaj to pomeni, sem v to privolil. Nikoli se s tem nisem obremenjeval, saj mi je bilo všeč, da bo imel sin na podstrešju stanovanje normalnih dimenzij. Tudi nadzornik, ki je sedaj že pokojni, mi pri tem ni nasprotoval. Zdaj pa se glede tega obremenjujem, ker ne vem, kaj naj storim.

Ali gre v mojem primeru za velik problem in kako ga rešiti z minimalnimi stroški, ker sva oba upokojenca z minimalno pokojnino in ne bi rada sinu pustila nerešene situacije.

Bojan

