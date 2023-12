Svetovalnica: Ali sem po 36 letih upravičen do služnosti

Pozdravljeni,

prosim za nasvet.

Leta 1987 mi je soseda ustno dovolila postavitev manjše garaže, katere streha sega pol metra na njeno zemljo. Sedaj pa želi, da se stvar uredi po pravni poti in se vpiše v zemljiško knjigo. Do sedaj tega ni omenjala in tudi nisva v sporu.

Zanima me, ali sem upravičen do služnostne poti, ker je od takrat preteklo že 36 let.

Hvala.

- Dušan

Nasvet pravnice preberite na deloindom.si.